Vocera de Fundación Iguales: "Carolina se pregunta por qué le pasó a ella"

24Horas.cl Tvn

18.02.2019

La vocera de la Fundación Iguales, Isabel Amor, afirmó que Carolina Torres, la joven que fue brutalmente agredida por su orientación sexual, ha logrado articular frases pero que está muy confundida, incluso le pregunta a su mamá "por qué le pasó esto a ella y que no es mala".

Amor confirmó en entrevista con Tu Mañana que la joven permanece grave pero fuera de riesgo vital, y que ha podido articular frases con su madre y ha tenido lapsos de memoria.

"No entiende, está muy confundida. Me contaba la mamá que ayer le decía ‘yo no soy mala, esto no es mi culpa, yo no hice nada ’, no sabe por qué le pasó a ella", afirmó la vocera.

Pese a que se espera el parte médico respecto del avance de Carolina, Amor indicó que "está empezando a estructurar la historia, está situación terrible que le sucedió".

La vocera de Fundación Iguales aprovechó la oportunidad para señalar que se necesita una modificación a la ley de antidiscriminación.

"En primer lugar lo que necesitamos es avanzar en educación,(...) si no tenemos una institucionalidad que se dedique a terminar con estos paradigmas esto no va a terminar. La no discriminación es responsabilidad de todas las personas", afirmó Amor.