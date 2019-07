Vocera responde a Cisternas y pide que jueces "dejen de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer"

24Horas.cl TVN

31.07.2019

"Creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y estos jueces no pueden seguir así".

Esas fueron las palabras que hace ocho días señaló el Presidente Sebastián Piñera respecto a la labor de los jueces en el combate de la delincuencia, a lo que el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, respondió esta mañana en radio ADN.

"Si él tiene los datos de quienes específicamente están infringiendo, tiene en sus manos la atribución constitucional de requerir a la Corte Suprema que se investigue el asunto y que esos jueces sean relevados de sus funciones por no cumplirlas", respondió.

Agregó que entre los supremos hay dos posturas respecto a los dichos del Mandatario, donde "algunas que piensan que el Presidente exagera, pero que no deja de tener razón en que algunos magistrados no son muy enfáticos en condenar o en reprimir, y la gran mayoría, yo entre ellos, que creemos que la investidura obliga a una prudencia, casi exagerada, muchas veces. Y a mí me ha sorprendido y preocupado lo que ha dicho".

Las palabras generaron molestia en el Gobierno, y así lo manifestó la ministra Vocera Cecilia Pérez, quien planteó que "los chilenos están aburridos de que el Poder Judicial se viva sorprendiendo de declaraciones y que no haga lo que tiene que hacer, que es hacer justicia. Acaso los chilenos olvidan el caso en San Antonio de un vehículo lleno de armamento cuya juez dejó en libertad porque las pruebas no eran suficientes, o acaso los chilenos olvidan hace un par de semanas atrás en la comuna de Las Condes una jueza dejó en libertad a una persona que vendía droga a jóvenes, adolescentes y a niños porque no habían suficientes pruebas cuando estaban todas las grabaciones".

La secretaria de Estado agregó que "entonces déjense de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer ustedes. Porque si hoy día la ciudadanía es crítica, entre otras cosas, contra el Poder Judicial es porque muchas veces sienten que son los delincuentes los que tienen mayores derecho que las propias víctimas".