Jaime Bellolio defendió toque de queda en caso de renovar el Estado de Catástrofe

24Horas.cl Tvn

02.03.2021

En horas de hoy, el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la intención del Gobierno de extender el Estado de Catástrofe derivado de la pandemia del covid-19, el cual termina el próximo 13 de marzo.



El secretario de Estado insistió en la necesidad de renovar la medida, porque algunas medidas de control sanitario sólo son posibles en un estado de excepción de esta naturaleza, negando que tenga que ver con medidas policiales y de control del orden público por actos delictuales.



"Necesitamos renovarlo en el sentido de que hay medidas que sin ese estado de excepción no se podrían mantener, por ejemplo, las cuarentenas, los cordones sanitarios y las aduanas sanitarias, el Plan Paso a Paso se caería si es que no existe ese estado de excepción que es únicamente a raíz de la evolución de la pandemia, no tiene que ver a raíz de la situación de seguridad de La Araucanía", sentenció el vocero, quien señaló estar confiado en la aprobación de la medida.



"Yo me imagino que en el Congreso va a tener unanimidad, porque sería inexplicable que hayan personas que quieran decir que no quieren proteger a los chilenos, a través de las medidas que se han tomado en el Plan Paso a Paso, especialmente de aquellos sectores que fueron los más duros con el Gobierno al inicio de la pandemia", sostuvo, agregando que incluso los sectores opositores fueron los primeros en pedir cuarentena total por el coronavirus.



No obstante ello, Bellolio también se refirió al principal punto controvertido devenido del debate por una nueva prórroga del estado de Catástrofe, que dice relación con la mantención del toque de queda nocturno, el cual hoy de extiende desde las 23:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguente.



El vocero defendió la medida, señalando que "la experiencia internacional nos muestra que al levantarse ese toque de queda lamentablemente hubo más encuentros sociales que significaron mayores contagios. De hecho, en nuestro país hoy más del 40'% de los casos activos son personas menores de 40 años", precisó.