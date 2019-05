Vuelco total: Carabinero será formalizado tras mentir y disparar por error a colega en supuesta balacera

24Horas.cl Tvn

18.05.2019

Un inesperado vuelco tuvo el caso de la supuesta balacera contra la comisaría 33 de Ñuñoa durante la madrugada de este sábado, cuando un uniformado había resultado herido tras sufrir un disparo en una persecución.

Las primeras informaciones daban cuenta que una camioneta Nissan modelo Qashqai, pasó por fuera del recinto policial efectuando disparos hacia su interior, hiriendo de bala al oficial de guardia.

No obstante, éste no habría resultado herido de gravedad debido al uso de chaleco antibalas, pero, durante la mañana de este sábado se pudo determinar que esta versión no era verídica.

Según pudo reportear 24 Horas, lo que finalmente ocurrió fue que un carabinero administrativo fue quien disparó por error a otro carabinero, mientras se desarrollaba la persecución.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, el uniformado administrativo salió de la comisaría y disparó contra los delincuentes, pero terminó hiriendo al colega por accidente.

Dado a que los disparos los percutió con un arma particular, éste finalmente mintió sobre lo sucedido, informando la versión conocida en primera instancia.

Finalmente, y luego de conocerse la mentira debido a las contradicciones en el relato, el mencionado carabinero será formalizado por obstrucción al procedimiento.