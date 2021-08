Ximena Rincón por Yasna Provoste: "Estamos todos trabajando para que le vaya bien en las elecciones de noviembre"

De igual manera se refirió a cuando bajó su candidatura luego de no contar con el apoyo de la falange a pesar de haber ganado la primaria interna del partido, "no es Yasna la responsable".

Durante la jornada de este miércoles, la mayoría del Senado respaldó a la senadora Ximena Rincón (DC) y esta tarde se transformó en la nueva presidenta de la cámara alta.

Por 24 votos a favor, Rincón se impuso frente a la opción de la senadora Luz Ebensperger que recibió 15 preferencias.

La Senadora DC y actual presidenta del Senado, conversó en Medianoche principalmente la reciente elección de la senadora Yasna Provoste, como candidata presidencial de Unidad Constituyente.

En primer lugar destacó que "hoy tenemos una candidata electa, estamos todos trabajando para que le vaya bien en las elecciones de noviembre".

De igual manera se refirió a cuando el 19 de marzo decidió bajar su candidatura presidencial, luego de no contar con el apoyo de la Democracia Cristiana, a pesar de haber ganado la primaria interna del partido.

En dicho momento recalcó que “Esto es lo más duro que me ha pasado en mi vida después de la muerte de mi papá. Porque me desplegué, me endeudé, me desgaste físicamente, porque recorrí todo el país, porque no hay nadie que conozca mejor el partido que yo".

Sin embargo, ahora señaló que "yo creo que las lecciones en este episodio nos enseñan muchas cosas, la más importante es que tenemos que respetar la voluntad de la ciudadanía que es lo que estoy haciendo yo producto de la elección que se hizo con los otros partidos de lo que era la Unidad Constituyente, tenemos que trabajar para eso, para dar señales a la ciudadanía, que la respetamos cuando la hacemos participar", indicó.

Asimismo destacó que "no es Yasna la responsable, son otros, eso ya es del pasado hoy día estamos construyendo futuro".

En cuanto a los 150 mil votos que se efectuaron en las votaciones de Unidad Constituyente, Rincón puntualizó que, "cualquier escenario era complejo porque lo ideal era haber participado en la primaria legal".

Sin embargo agregó que "ya fue, lo importante es que no se tomó otra decisión que pudo haber sido peor, que era la nominación a dedo, aquí se trasladó esta decisión a la ciudadanía, no es un número que nos pueda tener contento ni satisfecho, pero era lo mejor dentro del escenario que teníamos porque no era un arreglo entre cuatro paredes".

Sobre el tiempo que le queda a la Unidad Constituyente para establecerse con confianza en los meses que quedan previo a las elecciones de noviembre, la presidenta de la Cámara Alta, apuntó que, "con trabajo, se requiere un tremendo despliegue territorial, el tiempo no es inconveniente, lo que se necesita es convicción, coraje".

Discusión del cuarto retiro

En cuanto a la discusión de un posible cuarto retiro de fondos, Rincón enfatiza que, "yo creo que tuvo virtudes ese primer retiro, no estamos en el mismo escenario hoy, en ese minuto no habían ayudas robustas desde el Estado a la ciudadanía, la ciudadanía terminó enfrentando la pandemia con sus ahorros, ese escenario ha cambiado hoy"

Además agregó que "no solo con la agenda de mínimos comunes que impulsó Provoste, sino al trabajo colaborativo en el Senado, tenemos un IFE Universal, sacamos adelante en la Comisión de Hacienda el bono pyme", puntualizó.

De igual manera comentó que no basta con eso debido al plazo término que tiene el Ingreso Familiar de Emergencia, y que po rello se puso en la "mesa" un bono a la contratación porque "necesitamos reactivar el pais".

Asimismo recalcó sobre el cuarto retiro que "esta discusión se va a trasladar en el conjunto de medidas que el Gobierno esté dispuesto a impulsar para entender que necesitamos una economía recuperada".

La presidenta del Senado, enfatizó que "este cuarto retiro le va a alcanzar solo a unos y a la inmensa mayoría lo va adejar afuera, no podemos vender ilusiones, hay que ser tremendamente transparentes"

Ya que además agregó que "esta no es una medida fácil, es populista y hay que poner en la mesa que necesitamos medidas reactivadoras", mencionando también al déficit de atención a los artistas en el país.