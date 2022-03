"Ya no me quedan lágrimas": el relato del mejor amigo del joven asesinado en La Florida

“Él no quería asaltar, no quería robar, se quería esconder por desesperación”, señaló Francisco Moreno.

24.03.2022

“Ya no me quedan lágrimas porque he llorado demasiado”, dijo esta mañana Francisco Moreno, el mejor amigo del joven de 21 años asesinado en La Florida, refiriéndose a lo que ha significado la muerte de Matías Vallarino.

“Se nos fue un gran amigo de muchos años. En la partida de él nos ha demostrado que hay que luchar por muchas cosas” dijo Moreno, quien a su vez condenó el actual de los vecinos involucrados en Mucho Gusto.

Agregó que “no costaba nada revisar las cámaras antes de haber hecho aquel acto", por que "él no quería asaltar, él no quería robar, se quería esconder por desesperación".

En este sentido, el muchacho, quien es padrino del hijo de Vallarino, pidió justicia "atrapando a las personas que hicieron ese delito. Que lleguen a algo, que no los liberen. Yo solamente pido justicia, nada más”.

“Fuiste el mejor, para mí, para mis familiares, fuiste un amigo espectacular. Tengo pena por como murió. A él lo mataron. Eso está fuera de lo humano”, finalizó Moreno.

"Ningún vecino dio la cara"

Por su parte, Cecilia Walther, madre del joven asesinado entregó detalles de aquella fatídica noche y de la vida de su hijo, un "estudiante ejemplar" que tenía un hijo de apenas un año.

La mujer reconoció a LUN que no estaba interesada en hablar con los medios de comunicación, pero al ver declaraciones diciendo que su hijo "era un delincuente" decidió salir a limpiar su nombre.

"Mi hijo era un estudiante ejemplar y ha trabajado toda su vida, a pesar de que no lo necesitaba", contó y agregó que a Matías "no le gustaba la vida regalada"..

También señaló que el joven era "honesto, sensible, muy humano y ayudaba a todo el mundo. Siempre alegre y nos ponía alegres a todos", por lo que recalcó que "no era un delincuente, no lo era".

En la misma entrevista con el citado medio, Walther contó que recibió una llamada en la madrugada por parte de funcionarios policiales, en la que le avisaron sobre el lamentable deceso.

"Le dije a los carabineros que quería ver a mi hijo, que me dieran la dirección. No querían que fuera, fui igual".

Asimismo, dijo que cuando llegó al pasaje Tiziano, donde ocurrió el crimen, "ningún vecino dio la cara".

"Matías estaba amarrado con una huincha, lo inmovilizaron, así que no se pudo defender. ¡Cómo pudieron hacerle esto, cómo!", añadió.

Detenidos por mortal linchamiento

Recientemente, la Policía de Investigaciones confirmó la detención de cuatro personas acusadas de estar involucradas en el crimen del joven.

De acuerdo a lo señalado por la institución, los aludidos, quienes serían vecinos que vivían cerca del área donde ocurrió el hecho, fueron retenidos por su presunta participación en el homicidio de un hombre la madrugada de este miércoles en la zona.

Personal de la PDI entregará más detalles durante el transcurso de la mañana de este jueves en compañía de la Fiscalía Local de La Florida.