5 adolescentes que están cambiando el mundo

Estos adolescentes están demostrando que muchos jóvenes no solo están preocupados por problemas sociales, políticos y ambientales, sino que están listos para tomar acciones.

BBC Mundo

29.04.2019

Con mucha frecuencia, los adolescentes son considerados como apáticos y centrados en sí mismos.

Pero una nueva generación de jóvenes activistas está demostrando que muchos adolescentes están, de hecho, muy preocupados por problemas sociales, políticos y ambientales, y están completamente preparados para hacer algo al respecto.

Una de las principales voces entre estos adolescentes es Greta Thunberg, activista ambiental de 16 años, quien en agosto inició una protesta para exigir a los políticos acciones concretas contra el cambio climático.

Aquí te presentamos a cinco personas inspiradoras que están teniendo un inmenso impacto en el mundo en plena adolescencia:

1. Greta Thunberg

Nacida en 2003, esta adolescente sueca se ha convertido en la líder del activismo contra el cambio climático.

En agosto de 2018, decidió faltar cada viernes al colegio y sentarse con una pancarta escrita a mano frente a la sede del Parlamento sueco en Estocolmo.

A lo que inició como una protesta en solitario se han sumado desde entonces más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países, que están secundando las huelgas escolares por el cambio climático.

Greta Thunberg durante una protesta contra el cambio climático en Roma.

"Dado que nuestros líderes se están comportando como niños, tendremos que asumir la responsabilidad que deberían haber tomado hace mucho tiempo", dijo en una cumbre de la ONU sobre el cambio climático el año pasado.

"Tenemos que entender lo que nos ha dejado la generación anterior, el desastre que ha creado y que tenemos que limpiar. Tenemos que hacer que se escuchen nuestras voces".

Ha hablado abiertamente sobre su condición autista y cómo eso la ha ayudado en su activismo.

"El asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras", dijo recientemente en una entrevista con la BBC.

En enero, habló frente a los líderes del mundo que se reúnen cada año en el marco del Foro Económico Mundial en Davos.

"Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo", leyó Thunberg en esa cumbre.

Recientemente, usó sus vacaciones de Pascua para hacer una gira por Europa, siempre en tren, ya que se rehúsa a viajar en avión para reducir su huella de carbono.

La adolescente tuvo un encuentro con el papa Francisco, habló ante el Parlamento Europeo, y se reunió con líderes de diferentes sectores políticos en el Parlamento británico en Londres.

2. Malala Yousafzai

Cuando tenía 11 años, Malala Yousafzai escribió y publicó un diario anónimo sobre su vida en Pakistán bajo el régimen del Talibán, que rápidamente logró gran atención.

Pronto, empezó a hablar públicamente sobre la necesidad de que las niñas tuvieran acceso a la educación.

Malala Yousafzai se ha convertido en la voz que defiende el derecho de las niñas a la educación.

Pero tres años después su vida cambió para siempre. En represalia por su activismo, le dispararon en la cabeza en un autobús escolar.

Pero ese intento de asesinato no la detuvo y, al contrario, su perfil no ha hecho más que subir desde entonces. Protagonizó la portada de la revista Time en 2014 y ese mismo año se convirtió en la persona más joven de la historia en ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Este premio no es solo para mí. Es para aquellos niños olvidados que quieren educación", dijo Yousafzai en su discurso de aceptación.

"Es para aquellos niños asustados que quieren la paz. Es para aquellos niños que no tienen voz y quieren un cambio. Estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír su voz… no es tiempo de compadecerles. Es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de educación".

3. Emma González

En febrero de 2018, un hombre armado con un rifle semiautomático mató a 17 personas en un tiroteo en la secundaria estadounidense Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Emma González pronunció un discurso inspirador en la "Marcha por Nuestras Vidas".

Pero en lugar de quedar derrotados por este trágico evento, muchos de los adolescentes que sobrevivieron al tiroteo comenzaron una campaña nacional para intentar poner fin a la violencia con armas de fuego.

Emma González, con entonces 18 años, emergió como uno de los líderes de este nuevo movimiento y cofundó el grupo para promover el control de armas "Never Again".

En marzo de ese año, pronunció un discurso inspirador en la "Marcha por Nuestras Vidas", que congregó a cientos de miles de personas en Washington DC para exigir el control de las armas de fuego en EE.UU.

Leyó los nombres de sus compañeros de clase que habían fallecido en el tiroteo y luego permaneció en un silencio desafiante durante cuatro minutos: la duración del ataque en la escuela.

"Luchen por sus vidas antes de que sea el trabajo de alguien más", concluyó su discurso, que fue ovacionado por la multitud.

Tras la campaña de González y sus compañeros, los legisladores de Florida aprobaron la Ley de seguridad pública de la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, que aumenta la edad para comprar un arma de fuego de 18 a 21 años.

4. Jack Andraka

Con 15 años, el estudiante de secundaria estadounidense Jack Andraka inventó lo que parecía ser una forma nueva y barata de detectar el cáncer de páncreas.

El adolescente, quien ganó US$75.000 en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Intel por su creación, dijo que se le ocurrió la idea leyendo artículos científicos gratuitos que encontró en internet.

La prueba, que todavía está en estudio de viabilidad, consiste en una tira de papel cubierta con una solución de nanotubos de carbono y un anticuerpo especial, según Wired, y requiere una sexta parte de una gota de sangre.

Sin embargo, algunos (incluido el propio Andraka) han querido señalar que, aunque es un invento emocionante, sigue siendo más un desarrollo que un producto terminado.

5. Amika George

Después de leer que una organización benéfica que generalmente envía productos menstruales a las niñas en África tuvo que redirigir esos productos a la ciudad inglesa de Leeds porque había niñas que no podían pagarlos, Amika George decidió que tenía que hacer algo para luchar contra la llamada "pobreza de período" en Reino Unido.

Amika George lideró el movimiento para conseguir productos sanitarios y donárselos a las estudiantes que los necesitaran.

George, quien fundó #FreePeriods -que en español sería #PeríodosGratis- cuando tenía 17 años, organizó una protesta delante de Downing Street -residencia de la primera ministra británica- en diciembre de 2017, a la que asistieron 2.000 personas vestidas de rojo demandando que el gobierno hiciera algo.

Ante la presión, el gobierno británico anunció en marzo de 2019 que financiaría productos sanitarios gratuitos en todas las escuelas y colegios ingleses.

"Para mí, #FreePeriods destacó cómo una sola adolescente enojada puede tener un impacto político real simplemente a través del activismo", dijo la joven.