5 consejos de uno de los chefs más famosos del mundo para llevar una vida saludable

BBC Mundo

04.03.2019

El famoso chef británico, Tom Kerridge, que atesora una estrella Michelin, habló esta semana con el programa de radio Woman´s Hour de BBC 4 y desgranó las claves de su increíble bajada de peso.

El cocinero, estrella de la televisión también, ha perdido unos 76 kilos desde que decidió transformar su vida y decantarse por opciones más saludables no sólo en la cocina sino también fuera de casa.

El cambio no fue cosa de un día.

Hace cinco años, cuando se acercaba su 40º cumpleaños, se dio cuenta de que necesitaba cambiar drásticamente sus hábitos de alimentación, bebida y ejercicio si quería vivir otros 40 años más.

Estos son los cinco consejos que le ayudaron en el camino:

Es la idea principal de su nuevo libro, "Nuevo comienzo: cómo cocinar platos increíbles en casa".

Kerridge está convencido de que una de las cosas que lo llevó a pesar 190 kilos (mide 1,91 centímetros) fue la "comida de conveniencia".

Es decir, los platos congelados o preparados que atiborran los estantes de los supermercados.

También entra en esta categoría la comida para llevar o la que pedimos en casa.

"Dejé de tomar alcohol y alimentos llenos de azúcar y de carbohidratos", explica.

2. No te centres en la idea convencional de "dieta"

Para el chef, sea cual sea tu objetivo de pérdida de peso, lo mejor es tomárselo como una carrera a largo plazo, no como cuestión de unos días.

Cuando alguien pierde una cantidad de peso tan grande, conseguir mantener los logros suele ser un problema considerable.

"Si ves una dieta como solo eso, será algo tedioso y aburrido. Pero una dieta es en el fondo la forma en la que comes y no está relacionado necesariamente con una pérdida de peso".

Elige uno que vayas a disfrutar, si no, acabarás abandonándolo. Esa es la idea principal que dejó caer en el programa de radio.

A él le funcionó alternar sesiones de natación con correr y lo hacía seis días a la semana.

Looking forward to @BBCWomansHour this morning... I'm cooking the Roasted Winter Sprout Curry from #tomsfreshstart and talking about how to swap those takeaways for delicious home cooked food pic.twitter.com/QSSib4V76Z