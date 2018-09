5 localidades en Estados Unidos que cambiaron su nombre por razones comerciales

BBC Mundo

25.09.2018

La idea era tomar a los ciudadanos por sorpresa.

El pasado 25 de agosto, la alcaldesa de la ciudad de Mayo, en Estados Unidos, anunció que esa localidad cambiaría su nombre a "Miracle Whip", el nombre de una marca de condimento alimenticio propiedad de la multinacional Kraft Heinz.

"No vamos a seguir usando el aburrido (nombre de) Mayo. Seremos 'Miracle Whip'. Definitivamente creo que esto nos pondrá en el mapa", dijo en declaraciones a la prensa Ann Murphy, la alcaldesa de esa pequeña urbe de menos de 1.500 habitantes, ubicada en el norte del estado de Florida.

Las autoridades locales realizaron una ceremonia y colocaron letreros con el nuevo nombre en lugares emblemáticos como la torre de abastecimiento de agua del pueblo o la sede del departamento de bomberos.

Pero lo que estaba ocurriendo no era más que una gran operación de marketing orquestada por la empresa de alimentos que buscaba promocionar su "Miracle Whip" como sustituto de la más tradicional mayonesa (Mayo, como se suele abreviar en inglés el nombre de esta salsa).

El cambio de nombre del pueblo no era oficial y solo duró por unos pocos días. Eso sí, a cambio de participar en el ardid, recibieron US$25.000.

Además, gracias a la publicidad, la ciudad -al igual que la marca de alimentos- apareció en los medios de comunicación.

We renamed Mayo, FL to Miracle Whip, FL because the good people there deserve a name to match the quality of their character. #NoMoreMayo pic.twitter.com/VhRYSq34F1