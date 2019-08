8chan: Fredrick Brennan, el creador de la plataforma donde se publicó el manifiesto atribuido al autor del tiroteo en El Paso

BBC Mundo

05.08.2019

Ante un tiroteo masivo en EE.UU., un patrón que se repite es el de examinar la actividad del autor en 8chan.

Y es que esa especie de red social que nació como "paraíso" de la libertad de expresión, se ha convertido en un punto de encuentro casi obligado de radicales y violentos.

Por ejemplo, en 8chan difundieron sus ideas extremas el autor de la masacre de la ciudad neozelandesa de Christchurch, donde murieron 50 personas el pasado 15 de marzo, y el del ataque a una sinagoga en Poway, California, donde murió una persona el 27 de abril.

Así que no fue una sorpresa ver los reportes de que 8chan también sirvió de plataforma para el mensaje de odio a los inmigrantes del autor del tiroteo que dejó más de una veintena de muertos en El Paso, en la frontera de EE.UU. y México.

¿Pero quién está detrás de este foro que alberga comentarios racistas e ideas extremistas?

8chan fue fundado en 2013 por Fredrick Brennan, un programador de 25 años conocido bajo el sobrenombre de "Hotwheels".

Nacio en Nueva York y residente en Filipinas, Brennan, padece osteogénesis imperfecta, una afección conocida como enfermedad de los huesos de cristal.

El joven, que se mueve en silla de ruedas, usa brazos mecánicos para realizar tareas diarias como abrir un grifo o tomar comida de los gabinetes.

Sus habilidades con las computadoras se destacaron desde que era pequeño. A los 13 años ya había diseñado su primer programa de computadora.

"Detrás del teclado, no importa que físicamente mi cuerpo no funcione correctamente", le dijo a Aljazeera en 2014.

En una entrevista en 2015, Brennan dijo que se sentía frustrado con el resultado de una plataforma de mensajes similar, 4chan, y quería poner en línea una alternativa cuya esencia sea la libertad de expresión. Por eso creó 8chan.

Pero en 2016, Brennan se deshizo de la responsabilidad de 8chan y cedió el sitio a Jim Watkins, un veterano del ejército estadounidense que también vive en Filipinas.

Desde entonces, el programador se distanció de todo lo que tiene que ver con 8chan y su conexión con la incitación a la violencia que allí se da.

Después del ataque del sábado en El Paso, Brennan mostró su indignación en Twitter:

"¿Otro tiroteo de 8chan?", escribió. "¿Alguna vez podré seguir adelante con mi vida?".

Y, tras decir que el sitio jamás dará dinero, terminó pidiendo a Watkins que le haga un favor y lo cierre.

