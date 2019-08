A qué se debe la extraña "nieve sandía" de las montañas del Parque Nacional de Yosemite

BBC Mundo

09.08.2019

¿Alguna vez habías visto esto? ¿Y te has preguntado qué es?

En su cuenta de Twitter, las autoridades del Parque Nacional de Yosemite, en California, enviaron un mensaje al público sobre el extraño color de la nieve en algunas de las montañas de la reserva natural.

El fenómeno se conoce como nieve rosada, y en inglés se le llama "watermelon snow" o "nieve sandía".

"Puede que sea agosto, pero todavía hay un montón de nieve y hielo por encima de 9.500 pies (2.895 metros). Si miras de cerca en la primera imagen puedes notar una ligera coloración rojiza de la nieve. La segunda imagen es un ejemplo cercano de la coloración", señala el mensaje.

It may be August, but there is still plenty of snow and ice above 9,500 feet! This reddish colored snow is often called watermelon snow. The red or pink color is the usually green algae's natural sunscreen, protecting itself from too much heat and damaging UV radiation. pic.twitter.com/bfOSIadT4l