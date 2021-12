Angela Merkel: El emotivo discurso de la canciller alemana y la canción punk que sonó en su despedida

BBC Mundo

03.12.2021

La larga era de Angela Merkel, quien dominó la política alemana y europea en los últimos años, llegó a su fin.

Tras 16 años en el poder, Merkel decidió no postular a un nuevo mandato y será sucedida por un gobierno de coalición liderado por el socialdemócrata Olaf Scholz.

Merkel dejará el cargo de canciller de Alemania la semana que viene y este jueves en la noche participó en una ceremonia militar en su honor, para la que ella misma eligió la música.

En el evento, Merkel instó a la audiencia a "ver siempre el mundo a través de los ojos de los demás".

"Mientras estoy parada aquí frente a ustedes, siento mucho agradecimiento y me siento muy honrada. Honrada por el puesto en el que se me permitió trabajar por tanto tiempo", dijo.

Merkel aseguró que sus cuatro mandatos (de cuatro años cada uno) fueron "años llenos de acontecimientos y, a menudo, muy desafiantes".

"Me han desafiado política y humanamente y, al mismo tiempo, también fueron satisfactorios", señaló.

Después de casi dos años de pandemia, la aún canciller no pudo evitar referirse a las noticias falsas que complican la lucha contra el coronavirus, y a las teorías de la conspiración.

"Los dos últimos años de pandemia, en particular, han mostrado, como una lupa, la gran importancia de la confianza en la política, la ciencia y el discurso social, y también lo frágil que es todo eso", apuntó Merkel.

"Nuestra democracia prospera en la habilidad para tener un discurso crítico y autocorrección. Prospera en el constante discurso de intereses y respeto mutuos. Prospera en la solidaridad y en la confianza, también en la confianza en los hechos. En todos los lugares en los que los hechos científicos son negados, se propagan teorías conspirativas y campañas de difamación. La resistencia debe ser fuerte", añadió.

Música sorprendente

La ceremonia militar, conocida como grosser Zapfenstreich ("gran tatuaje"), tiene sus orígenes en el siglo XVI y es el mayor tributo que ofrece el ejército alemán a los políticos salientes.

En la velada hubo una procesión con antorchas. Pero lo que más llamó la atención de los alemanes fue la música que Merkel eligió.

La canciller es una apasionada de la música, "principalmente música clásica", según dice ella, y es una asistente habitual al Festival de Bayreuth, dedicado al compositor alemán Richard Wagner.

Así que fue una sorpresa que la cantante de punk alemana Nina Hagen fuera una de sus tres opciones musicales.

Las otras dos piezas fueron bastante tradicionales: una canción popular de Hildegard Knef llamada For Me It Should Rain Red Roses y un himno del siglo XVIII.

Merkel eligió una canción de Nina Hagen para su ceremonia militar de despedida.

Pero You Forgot The Color Film, el éxito de 1974 de Hagen en Alemania del Este, es muy distinto. La canción trata sobre un joven que va de vacaciones con su novia y se olvida de llevar película a colores para filmar el viaje, y más bien graba en blanco y negro.

"Ahora nadie nos va a creer, qué hermoso estaba aquí, jaja, jaja", canta Hagen, en una aparente referencia a la falta de color de la vieja Alemania del Este comunista.

La elección impresionó ampliamente a los alemanes, que la vieron como una prueba del sentido del humor subestimado de Angela Merkel y como un guiño a su juventud en Alemania del Este.

Nuevo gobierno

Se espera que el nuevo gobierno pueda formarse definitivamente en diciembre, una vez que supere la votación en el Parlamento prevista para entre el 6 y el 9 de ese mes.

En la prensa alemana ya lo han bautizado como el "gobierno semáforo", por los colores de los partidos que lo van a formar (rojo de los socialdemócratas, verde de los verdes y amarillo de los liberal-demócratas).