Avengers Endgame: un resumen sin spoilers antes de ver la película que ya es récord de recaudación

29.04.2019

En poco más de un fin de semana, la película "Endgame" de la saga Avengers marcó un récord de recaudación.

El film de superhéroes de Disney recogió US$1.200 millones en ventas de boletos globales, convirtiéndose en el que más rápido rompió la barrera de los US$1.000 millones, a tan solo cinco días de su estreno.

"Endgame" es la película número 22 de la franquicia de superhéroes de Marvel Studios y es la culminación de 11 años de historia.

Sus otras producciones también marcaron récords en su estreno. El debut mundial de "Avengers: Infinity War" el año pasado recaudó US$640 millones.

"Aunque 'Endgame' está lejos de ser un final para el universo de Marvel, estas primeras 22 películas constituyen un gran logro", dijo el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn.

"Y el éxito monumental de este fin de semana es una demostración del mundo que ellos crearon, el talento involucrado, y la pasión colectiva, igualada por el entusiasmo incontenible de los fanáticos de todo el mundo", aseguró en un comunicado.

Si todavía no viste la película o quieres entender un poco de lo que sucede en la trama de los superhéroes, aquí te dejamos un resumen de la historia sin spoilers antes de que vayas al cine.

Repasaremos estos 11 años y 21 películas lo más rápido posible y principalmente nos centraremos en algunas piedras mágicas.

Durante este tiempo, los objetos llamados Infinity Stones (Gemas del Infinito) jugaron un papel importante en la mayoría de las historias en las películas de Marvel.

Hay seis gemas: Mente, Poder, Realidad, Alma, Espacio y Tiempo, y todas son muy poderosas.

La Gema del Espacio apareció por primera vez en una escena tras los créditos en "Thor" en 2011 en forma de un Cubo Cósmico (Tesseract).

Este artículo también apareció en "Capitán América: El Primer Vengador" y "Thor: Ragnarok". También lo vimos en "Capitana Marvel", donde el gato Goose se lo traga.

La Gema de la Mente primero fue propiedad de Lok, y más tarde desempeñó un papel importante en "Capitán América: el Soldado del Invierno" y en "Avengers: era de Ultrón".

La Gema de la Realidad formó parte de la trama de "Thor: un mundo oscuro" en 2013, y la Gema del Poder fue lo que reunió a los "Guardianes de la Galaxia" con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2014.

La Gema del Tiempo apareció en 2016 en "Doctor Strange: hechicero supremo", y la Gema del Alma se vio por primera vez en "Avengers: Infinity War" el año pasado.

Durante este tiempo, Thanos, el supervillano alienígena purpura de Marvel, estuvo detrás de las seis gemas para completar su Guantelete del Infinito.

Se trata de un guante poderoso y malvado que Thanos quiere usar para eliminar a la mitad de las criaturas vivientes del universo con el fin de proporcionar más recursos para los que quedan.

Las cosas no salieron como fueron planeadas en "Avengers: Infinity War".

Los superhéroes perdieron y el plan de Thanos tuvo éxito.

Así que es mejor que haya otra película para poner las cosas en su lugar.

Al final de "Infinity war", Iron Man y Nebula quedaron varados en el planeta Titán, donde no pudieron robarle el Guantelete del Infinito a Thanos.

Un primer avance de "Endgame" mostró a Tony Stark (Robert Downey Jr) enviando un mensaje de despedida a Pepper Potts (interpretado por Gwyneth Paltrow) desde una nave espacial sin energía, pero nadie cree realmente que un personaje tan importante como el de Tony saldría así de la película.

Capitán América, Thor, la Viuda Negra, Hulk, Máquina de guerra, Rocket, Okoye y M'Baku se quedaron en Wakanda, el país de origen de Black Panther, después de que sus compañeros se evaporaran por el "chasquido" de Thanos.

Se trata del chasquido de dedos mortal del supervillano que acabó con la mitad de toda la vida.

Hawkeye, Ant-Man, Capitana Marvel, Valkyrie, Pepper Potts y Wong también sobrevivieron, pero no estuvieron involucrados en los enfrentamientos en "Infinity War".

Spiderman, Doctor Strange, Star-Lord, Black Panther, Bruja Escarlata, Falcon, Groot, Bucky Barnes, Drax, Mantis, Nick Fury y Maria Hill se convirtieron en polvo en las escenas finales de "Infinity War".

Escuchar a Peter Parker decir: "Sr. Stark, no me siento tan bien" aún causa un nudo en la garganta.

Al principio de la película, Gamora de "Guardianes de la Galaxia" es sacrificada por Thanos (que también es su padrastro) para quedarse con la Gema del Alma.

Loki y Vision también fueron víctimas del gigante Thanos, The Wasp fue derribado al final de Ant-Man y The Wasp y Shuri fue incluida entre los héroes muertos en una serie de carteles que nombraban a los sobrevivientes y los caídos de "Infinity War".

Pero seamos realistas: varios de estos personajes tienen nuevas películas en proceso (Spiderman, Doctor Strange, Black Panther, todo el equipo de los Guardianes de la Galaxia) y otros (Bruja Escarlata y Vision, Falcon y Bucky, Loki) tienen series de televisión programadas para aparecer en el nuevo servicio de transmisión, Disney +.

Así que no pierdas mucho tiempo llorando por los Avengers que no llegaron hasta el final de la película. Ya están firmando nuevos contratos y rodando nuevas escenas.

"Endgame" es el final, pero todavía hay cosas nuevas, por lo que no es realmente un buen momento para comenzar con nuevas tramas.

Pero eso no quiere decir que no se constituya una base para futuras películas.

Tenemos a Capitana Marvel y Nebula haciendo su debut como Avengers y un reciente tráiler, que muestra a Hawkeye entrenando a una arquera, parece sugerir que Kate Bishop, protegida de Clint Barton y reemplazo en Avengers, puede hacer un breve papel en Endgame.

Kate también aparecerá en la serie Hawkeye de Disney + y podríamos hasta llegar a hablar en un futuro de los Young Avengers (Vengadores Jóvenes).

Bueno, entre otras cosas, esperan ver a Ant-Man arrastrarse dentro del trasero de Thanos y combatir a la gran amenaza púrpura desde adentro hacia afuera.

Sí, esto es real y se conoce como "la teoría de Thanus".

Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man, preguntó si no había otro orificio por donde atacar a Thanos, pero los fanáticos tienen la última palabra. Y eso, al parecer, es que hombres se trepen al trasero de otros hombres.

Varias de las estrellas más famosas (Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth) que estuvieron en el centro de la fama de Avengers durante casi una década tienen contratos que se terminan con el estreno de Endgame.

Y eso llevó a los fanáticos a sugerir que podríamos ver a uno de los personajes de esos actores morir en la nueva película.

Y el tuit de despedida de Chris Evans que interpreta a Capitán América echa más leña al fuego a esa teoría.

