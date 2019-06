Bella Hadid: la foto de una bota con que la supermodelo causó indignación en el mundo árabe

BBC Mundo

18.06.2019

Bella Hadid asegura que era una inocente foto de una bota pero las redes sociales estallaron: en el mundo árabe la imagen causó indignación.

La modelo estadounidense publicó en su historia de Instagram este domingo una imagen tomada en un aeropuerto que muestra una de las botas que llevaba puestas.

El problema es que tenía la suela levantada apuntando hacia unos aviones de Saudia y Emirates, aerolíneas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes.

Y es que hay culturas en las que enseñar la suela es el peor insulto, significa que el otro es peor que el polvo que la suciedad del zapato

La publicación de la joven, que tiene más de 24 millones de seguidores, fue recibida con molestia.

Hadid, hija de una estadounidense nacida en Holanda y de padre palestino-estadounidense, tuvo que disculparse.

"Lo que hizo Bella Hadid es simplemente inaceptable", comentó una usuaria en Twitter.

"Como chica saudita, protegeré a mi país de personas como tú", tuiteó otra.

La modelo de 22 años publicó disculpas en inglés y árabe en sus cuentas de redes sociales.

"Nunca querría que mis publicaciones o mi plataforma se usaran para un discurso de odio hacia nadie, menos a mi hermosa y poderosa cultura. Amo y me preocupa mucho el lado árabe y musulmán de mi familia", dijo.

"La foto de mi zapato no tuvo nada que ver con política. No noté los aviones en el fondo y esa es la verdad. Nunca pretendería faltarle el respeto a estas aerolíneas", añadió.

this was an honest mistake on an early morning... never, ever would I intentionally try to offend anyone like that. I am so sorry ..