Brexit: "El tiempo se está acabando", la advertencia de Europa a Reino Unido para sellar el "divorcio"

BBC Mundo

16.01.2019

El tiempo se agota y la presión crece.

Los líderes europeos aumentaron este miércoles la presión sobre Reino Unido para que decida qué hacer con el Brexit, el "divorcio" de la Unión Europea (UE), previsto para el 29 de marzo.

El Parlamento británico rechazó este martes el acuerdo con la UE de la primera ministra Theresa May, que e enfrenta este miércoles a una moción de confianza y el desconcierto no hace otra cosa que ir en aumento.

"Me gustaría saber qué acuerdo quiere realmente el parlamento británico", dijo este miércoles el negociador del Brexit en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt.

"Es el momento de que los partidos políticos británicos trabajen unidos. De esta forma sabremos qué es lo que quiere Reino Unido", añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sugirió en un tuit que Reino Unido debería renunciar al Brexit y permanecer en la Unión Europea.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?