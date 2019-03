Brexit: Theresa May anuncia que renunciará después de que el Parlamento británico apruebe su acuerdo para el Brexit

BBC Mundo

27.03.2019

La primera ministra británica, Theresa May, le dijo a los parlamentarios de su partido que dimitirá después de que el Parlamento británico apruebe su acuerdo para el Brexit, el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"Este ha sido un tiempo difícil para nuestro país y nuestro partido", dijo May durante una reunión del comité 1922 del Partido Conservador.

"Estamos casi ahí. Estamos casi listos para abrir un nuevo capítulo y construir ese brillante futuro. Pero antes de que podamos hacer eso, tenemos que terminar el trabajo que tenemos entre manos.

"He oído muy claramente el ánimo que hay en el partido. Sé que hay deseos de un nuevo enfoque -y un nuevo liderazgo- en la segunda fase de las negociaciones del Brexit y no seré un obstáculo para eso.

"Sé que algunas personas están preocupadas de que si votan a favor del Acuerdo de Retirada, lo interpretaré como un mandato para correr a la siguiente fase sin el debate necesario. No lo haré. Los estoy escuchando.

"Pero necesitamos conseguir el acuerdo y cumplir con el Brexit".

May no fijó una fecha exacta para su salida, pero Laura Kuenssberg, editora política de la BBC, señala que se espera que haya una disputa por el liderazgo del Partido Conservador en mayo.

Si el acuerdo para el Brexit alcanzado por May con la UE es aprobado en el Parlamento británico, los críticos de la primera ministra no quieren que sea ella quien esté a cargo de la siguiente etapa de las negociaciones.

En dicha fase, Reino Unido y la Unión Europea tendrán que conseguir establecer qué tipo de relación comercial van a tener tras la salida de los británicos.

May ha dicho que quiere programar una nueva votación del acuerdo en la Cámara de los Comunes esta semana, después de que los parlamentarios rechazaran el plan dos veces por amplio margen.

Las reacciones al anuncio de May sobre su salida no se hicieron esperar:

So hard Brexiteers will vote for the PMs “deal” not because it’s good for our country and the right thing to do - not even because it delivers Brexit but because it gets rid of the PM #Shameful https://t.co/rZxaFCPgHS