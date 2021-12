Bruce Springsteen vende todo su catálogo de música por US$500 millones

BBC Mundo

16.12.2021

El cantante estadounidense Bruce Springsteen vendió las grabaciones originales y los derechos de publicación de toda su obra a Sony por unos US$500 millones de dólares.

El acuerdo le otorga a Sony la propiedad de sus 20 álbumes de estudio, incluidos clásicos como Born To Run, The River y Born In The USA, según varios reportes estadounidenses.

Ganador de 20 premios Grammy, Springsteen y su música generaron alrededor de US$15 millones en ingresos el año pasado.

El pacto le sigue a transacciones similares realizadas por las obras de otros artistas legendarios como Bob Dylan, Blondie y David Bowie.

Warner Music compró los derechos mundiales de la música de Bowie en septiembre y Dylan vendió su catálogo de más de 600 canciones, en diciembre del año pasado, a Universal Music Group a un precio de compra de US$300 millones.

Los acuerdos les brindan seguridad financiera inmediata a los artistas y a sus propiedades, mientras que los que poseen los derechos esperan obtener ganancias creando nuevas fuentes de ingresos con dicha música, a través de licencias de películas y producciones de televisión, mercadería, versiones de portada y regalías de interpretación.

Inversiones

En una reunión con inversores en mayo, el director ejecutivo de Sony Music, Rob Stringer, dijo que la compañía había gastado US$1.400 millones en adquisiciones durante los seis meses anteriores.

Eso incluyó un acuerdo multimillonario para obtener los derechos del catálogo de Paul Simon.

El trato al que llegaron con Springsteen sería el más caro hasta ahora, si los números informados por la que se conoce como la biblia de la industria de la música, Billboard, son correctos.

No se ha hecho ningún anuncio público sobre la venta y ni los representantes de Sony ni de Springsteen respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios hecha por la BBC.

Springsteen es uno de los músicos de rock más exitosos de todos los tiempos y ha grabado para el sello Columbia Records de Sony durante toda su carrera.

"Generación MTV"

Nacido y criado en Nueva Jersey, Springsteen dijo en una oportunidad que intentó hacer un álbum con palabras como Bob Dylan, que sonara como Phil Spector y donde cantara como Roy Orbison.

Eso sigue siendo una clara síntesis de su estilo y una clave para comprender su amplio atractivo, aunque con frecuencia y con éxito ha experimentado fuera de esas fronteras.

Su reputación se consolidó en 1974, cuando el crítico musical Jon Landau hizo una reseña de uno de sus programas con The E Street Band en Boston.

https://www.youtube.com/watch?v=129kuDCQtHs&t=35s

"El jueves pasado, en el teatro de Harvard Square, vi el pasado del rock and roll destellar ante mis ojos", escribió Landau.

"Y vi algo más: vi el futuro del rock and roll y su nombre es Bruce Springsteen. Y una noche en la que necesitaba sentirme joven, él me hizo sentir como si estuviera escuchando música por primera vez".

El gran avance comercial de Springsteen se produjo al año siguiente, con el exitoso álbum Born To Run.

Recibido por críticas entusiastas, vendió nueve millones de copias y vio a Springsteen lograr la rara hazaña de aparecer en las portadas de la revista Time y Newsweek en la misma semana.

En enero, la colombiana Shakira vendió los derechos de su música por una suma multimillonaria.

Como uno de los artistas más trabajadores en el mundo del espectáculo, se ganó una reputación por sus conciertos empapados de sudor que duraban horas y, de manera algo inesperada, se convirtió en una de las estrellas emergentes de la generación de MTV, con videos emblemáticos de canciones como Hungry Heart y Dancing In The Dark, mientras rotaban con éxitos de Madonna, Michael Jackson y Prince.

Su mayor éxito fue Born In The USA de 1985, que vendió 15 millones de copias en ese país y 30 millones en todo el mundo.

En la década de 1990, ganó un Oscar por el tema principal del drama sobre la epidemia del Sida que protagonizó Tom Hanks: Filadelfia.

Un álbum de grandes éxitos de 1995 encabezó las listas, vendiendo cuatro millones de copias.

Recientemente, a sus 72 años de edad, publicó su autobiografía, también titulada Born To Run, y presentó una serie de espectáculos de Broadway.

Su último álbum, Letter To You, fue lanzado en 2020.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.