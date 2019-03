Brunéi: la polémica y el llamado a un boicot que genera el país asiático que aprobó apedrear hasta la muerte a los homosexuales

BBC Mundo

31.03.2019

La homosexualidad ya es ilegal en Brunéi pero desde la próxima semana ese pequeño sultanato del sureste asiático irá mucho más allá y la va a castigar con la muerte.

El nuevo código penal, que entra en vigor el 3 de abril, prevé que los homosexuales puedan ser azotados o apedreados. La medida también alcanza a quienes practiquen adulterio.

La severidad del nuevo código penal también prescribe la amputación de una mano y un pie por robo.

Y todo esto tiene su origen en 2014, cuando Brunéi se convirtió en el primer país de Asia en adoptar la sharía a pesar de la condena generalizada por parte de grupos de derechos humanos y personalidades internacionales.

Las condenas volvieron a copar titulares esta semana. La que más ruido ha hecho ha sido la del actor estadounidense George Clooney.

Clooney impulsa un boicot a nueve hoteles de lujo con conexiones con Brunéi.

El actor invitó a que se eviten los hoteles de la cadena Dorchester en EE.UU., Reino Unido, Francia e Italia, que son propiedad de la Agencia de Inversiones de Brunéi.

Clooney dijo que las nuevas leyes equivalen a "violaciones de derechos humanos".

"Brunéi es una monarquía y ciertamente cualquier boicot tendrá poco efecto en el cambio de estas leyes", admitió.

"¿Pero realmente vamos a ayudar a pagar estas violaciones de derechos humanos?" escribió el actor en una columna para el sitio web de entretenimiento Deadline.

Otras figuras públicas también anunciaron que participarán del boicot.

El cineasta Dustin Lance Black escribió en Twitter: "Si continúas hospedándote o frecuentando el Hotel Beverley Hills, eres culpable de apoyar financieramente a estos asesinos".

