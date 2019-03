Cardi B: las razones de la rapera para "drogar y robar a hombres" cuando era stripper

BBC Mundo

29.03.2019

"Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir".

La rapera estadounidense Cardi B se defendió así después de que resurgiera un video de hace unos años en el que se la ve diciendo que drogaba y robaba a los hombres que querían tener sexo con ella cuando era stripper.

"Nunca dije que soy perfecta o que vengo de un mundo perfecto", escribió el martes en un comentario en Instagram.

El video original lo grabó cuando su carrera como cantante estaba comenzando y se trató de una respuesta a alguien que dijo que no merecía el éxito porque nunca había trabajado.

"Nadie me regaló nada. Nada", decía en el video, antes de revelar que invitaba a hombres a un hotel para de drogarlos y robarlos.

En respuesta a los ataques, Cardi B escribió en Instagram que había estado hablado sobre cosas buenas y malas de su pasado que sintió que tenía que hacer para ganarse la vida.

"Soy parte de una cultura del hip-hop en la que puedes hablar de dónde vienes, hablar sobre las cosas incorrectas que debes hacer para llegar a donde estás", añadió.

La ganadora del Grammy también señaló que hay raperos que "glorifican el asesinato, la violencia, las drogas y el robo".

"Nunca alabé las cosas que mencioné en ese video, nunca puse esas cosas en mi música porque no estoy orgullosa de eso y siento la responsabilidad de no honrarlo", escribió.

"Tomé las decisiones que tomé en ese momento porque tenía pocas opciones".

Cardi B terminó su comentario explicando que los hombres a los que se refería en el antiguo video eran hombres con los que salía o estaba involucrada, y estaban "conscientes y dispuestos".

A principios de esta semana, el hashtag #SurvivingCardiB (sobreviviendo a Cardi B) se hizo popular en referencia a Surviving R Kelly, el documental que destacó los años de acusaciones sexuales contra el músico estadounidense Robert Kelly.

Algunos usuarios compararon a la rapera con el comediante Bill Cosby, quien fue condenado a prisión en 2018 luego de ser acusado de drogar y agredir a mujeres.

"¡Oh Dios mío, Cardi B es la versión femenina de Bill Cosby!", dice el tuit

Bill Cosby and Cardi B are both criminals in my eyes. Only difference, one is female and popular in the media right now. She deserves the same treatment and punishment as him.