Chernobyl: las fotografías de turistas que generan polémica

BBC Mundo

12.06.2019

Selfies frente a autos destrozados, sonrisas junto a instalaciones quemadas, signos de victoria a espaldas del enclave donde se produjo el peor accidente nuclear de la historia...

Las fotografías que algunos turistas se están realizando alrededor de Chernóbil han generado polémica en un momento en el que la tragedia vuelve a estar en primer plano por la popular miniserie de HBO "Chernobyl", que ha impulsado las visitas al lugar.

La controversia llevó a que incluso el guinista de este drama histórico, Craig Mazin, se hiciera eco de las instantáneas y pidiera "respeto" ante lo ocurrido en la zona.

Mazin recordó la catástrofe que provocó la explosión en 1986 en uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, que esparció una nube radioactiva por todo el hemisferio norte de la Tierra.

Desde el lanzamiento de la producción de HBO, el interés por la planta nuclear donde ocurrió la explosión y la vecina ciudad abandonada en Ucrania ha crecido significativamente, según informa la agencia Reuters.

Diversas empresas ofrecen tours a la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil y a Pripyat, la ciudad que fue construida para los trabajadores de la planta y sus familias.

"He visto las fotos"

El creador de la aclamada serie de HBO, Craig Mazin, comentó en Twitter esta semana lo que estaba ocurriendo.

"Es maravilloso que #ChernobylHBO haya impulsado una ola de turismo a la Zona de Exclusión. Pero sí, he visto las fotos dando vueltas por ahí", comentó en esta red social.

"Si vas a visitarla, por favor recuerda que una tragedia horrible ocurrió en ese lugar. Compórtense con respeto por todos los que sufrieron y se sacrificaron", dijo.

It's wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I've seen the photos going around.



If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed. — Craig Mazin (@clmazin) 11 de junio de 2019

Tres décadas después del accidente, todavía no se conoce el alcance total de la tragedia ni cuántas personas murieron de cáncer u otras enfermedades vinculadas a ella. Las estimaciones varían y hay algunas fuentes que sitúan en miles el número de personas que murieron por la exposición a la radiación.

Desde semidesnudos al signo de la victoria

En las fotografías publicadas en plataformas como Instagram estos días, incluso se pudo ver a una joven semidesnuda posando de espaldas en Pripyat.

También a un joven haciendo el gesto de la victoria a espaldas del lugar donde ocurrió la explosión o una mujer apoyada en lo que parece ser la estructura de un autobús, posando para la cámara.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) 9 de junio de 2019

Estas publicaciones recibieron numerosas críticas en estas redes por su "insensibilidad" con su entorno.

Ello llevó a que algunas empresas que ofrecen tours advirtieran a sus clientes.

SoloEast, una firma que ofrece viajes a Chernóbil y que registró un aumento del 30% en las reservas después del estreno de la serie de HBO, aseguró a la agencia Reuters que pidió a los visitantes que respetaran el lugar, y la mayoría se mostraron comprensivos.

"Pedimos a nuestros clientes que no tomen fotos irrespetuosas", dijo el director de SoloEast, Sergiy Ivanchuk.

"Muy raramente la gente va a estos sitios porque disfruta, de alguna manera morbosa y oscura, del sufrimiento de otros. Van porque estos lugares son importantes e interesantes".

Tiendas de souvenirs están incluidas en algunos tours.

Esta no es la primera vez que fotografías de turistas en enclaves históricos generan controversia.

El pasado mes de marzo, los gestores del campo de concentración de Auschwitz recriminaron a los visitantes su comportamiento en este lugar situado en el sur de Polonia, donde los nazis cometieron algunas de sus mayores atrocidades.

"Cuando venga a Auschwitz, recuerde que está en un lugar en el que fueron asesinadas más de un millón de personas. Respete su memoria", advirtieron los responsables del museo en Twitter.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 de marzo de 2019

"Hay lugares mejores para aprender a andar sobre una viga que en un lugar que simboliza la deportación de cientos de miles de personas".