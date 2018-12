Clark, el águila calva que sorprendió al posarse entre el público de un partido de fútbol americano

BBC Mundo

30.12.2018

Dos seguidores de fútbol americano se llevaron este sábado la sorpresa de sus vidas. Y no tuvo nada que ver con el encuentro deportivo.

Junto a otras 90.000 personas, formaban parte del público que había acudido a ver la Cotton Bowl, un partido que se juega cada año en Texas, Estados Unidos, entre dos equipos universitarios: Notre Dame Fighting Irish y Clemson Tigers.

Justo antes del inicio, como manda la tradición, comenzó a sonar el himno nacional de Estados Unidos.

Y en ese momento se soltó un ejemplar de águila de calva, el ave nacional del país, con la idea de que sobrevolara el estadio mientras se escuchaba la canción.

Pero no salió como los organizadores esperaban.

Clark, que es como se llama el águila en cuestión, decidió volar hacia el público y posarse sobre Albert Armas, uno de los aficionados del Notre Dame.

El hombre, de 42 años, reconoció después que había pasado miedo cuando el águila de gran tamaño se posó sobre su hombro.

Pero Jaysen, su hijo de 13 años, pasó 20 de los mejores segundos de su vida riéndose de la situación que estaba viviendo su padre.

Videos y fotos tomadas en el estadio muestran al resto del público vitoreando y capturando con sus teléfonos el sorprendente momento.

Pero Clark no se conformó con visitar a un solo espectador. Tras aletear unas cuentas veces, decidió cambiar de ubicación y eligió el brazo extendido que otro fan del Notre Dame le estaba ofreciendo.

"Cuando vi posarse al águila por primera vez, pensé que debía estar muy cansado. Así que extendí mi mano para ver qué pasaba", le dijo Tuyen Nguyen, el segundo "amigo" de Clark, a Sports Illustrated.

"Y se posó sobre mí. Fue muy interesante. Yo estaba muy emocionado, fue increíble. No me lo podía creer", agregó.

Se acordó de su esposa Kim, quien en ese momento había ido al baño y se perdió todo el momento.

Kimberley Martin, de Yahoo Sports, grabó y compartió la escena en Twitter, que algunos consideraron como "un buen presagio" para el equipo de Notre Dame.

Nadie resultó herido durante la exhibición no planeada de Clark, quien fue después recuperado por sus cuidadores.

¿Y en cuanto al presagio? Bueno, no funcionó para Notre Dame... Perdieron frente a Clemson por 30-3.

