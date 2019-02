Cómo Snapchat salvó a una madre y su hija tras sufrir un accidente de tráfico

Los servicios de emergencias no podían localizar el lugar donde Gemma y Martha Fairweather estaban atrapadas tras un accidente de automóvil. Pero la inesperada idea de un adolescente llevó al uso de Snapchat para guiar a los rescatistas hasta el sitio exacto.

BBC Mundo

15.02.2019

La opción de rastreo y localización de las aplicaciones de móviles de la que muchas personas desconfían fue, curiosamente, lo que salvó la vida de Gemma y Martha Fairweather.

Madre e hija estaban camino a casa cuando su automóvilse salió de la carretera en el condado de Suffolk, en el sureste de Inglaterra.

Tras perder el control del vehículo acabaron en lo más profundo de una zanja.

Gemma cuenta a la BBC que dio una frenada brusca debido a que quedó deslumbrada por las luces de otro auto que se aproximaba en sentido contrario, por lo que cayeron por el lateral de la vía.

Su auto quedó peligrosamente balanceándose al borde de un río y quedaron atrapadas en el interior del vehículo.

"Podíamos ver y escuchar el agua a la izquierda de nosotras a través de la ventana", recuerda.

Con cada pequeño movimiento, su auto se inclinaba más hacia la corriente de agua.

Habían pasado el día con el novio de Gemma, Graham, y el hijo de él, Sam, y estaban ya de camino a casa cuando ocurrió el accidente.

Gemma dice que su auto quedó al borde de un río y que cada pequeño movimiento las ponía más en peligro.

Horas después, los equipos de emergencia lograron encontrarlas. Y todo gracias a una idea de Sam, un adolescente de solo 15 años.

"No nos podían encontrar"

Gemma había tomado un "camino tranquilo y agradable" a propósito para poder conducir a baja velocidad, algo que le hacía sentir más cómoda en la carretera.

Pero eso también provocó que ni los servicios de emergencia ni su pareja pudieran encontrarlas, a pesar de que Gemma intentaba dar detalles de su ubicación desde su navegador GPS.

"Los servicios de emergencia parecían estar en otras carreteras y no nos podían encontrar", dice. "Y terminamos tan abajo en la zanja y lejos de la carretera que nadie nos podía ver".

Además de que Gemma estaba guiando por teléfono a los servicios de emergencia, también estaba enviando mensajes al hijo de su novio.

"Sam me envió un mensaje de texto en el que me decía'No podemos encontrarte', pero luego tuvo la muy buena idea de acudir a Snapchat".

"Tomé su mano y dije que las cosas iban a estar bien", le decía Gemma a su hija.

"Entra en Snapchat, podré encontrarte en los mapas de Snapchat", le pidió.

Gracias a eso, el servicio de ambulancia pudo llegar hasta donde estaban Gemma y Martha usando la función de ubicación de esta aplicación.

"Todos llegaron al mismo tiempo gracias a Sam y su idea de Snapchat", dice la mujer.

"Fue bueno haberte conocido, mamá"

Gemma asegura que sus conocimientos de primeros auxilios la ayudó a mantener a su hija en calma, pero por dentro estaba empezando a entrar en pánico.

"Lo que más me conmovió fue cuando Martha se giró hacia mí y me dijo 'Fue bueno haberte conocido, mamá'. Eso quedará conmigo por el resto de mi vida sin duda", añadió.

Antes le preocupaba compartir su ubicación a través de las redes sociales, "pero en este caso fue un recurso realmente bueno, incluso para los servicios de emergencia", reflexiona.

"No sé si hubiera pensado: 'Sí, Snapchat Maps, eso puede ayudar a encontrarnos'. Pero obviamente para un joven de 15 años fue la respuesta. Definitivamente, Sam fue el héroe del día", concluye.