Coronavirus: 6 mitos y consejos falsos que debes ignorar sobre el covid-19

BBC Mundo

10.03.2020

Nuevos casos de coronavirus aparecen en cada vez más países y no existe una cura conocida para combatirlo.

Y en las redes sociales surgen una serie de consejos de salud, que van desde lo que son inútiles pero relativamente inofensivos hasta algunos muy peligrosos.

Hemos analizado algunos de los más difundidos que se comparten en internet y lo que la ciencia dice al respecto.

Muchas publicaciones que recomiendan comer ajo para prevenir infecciones se comparten en Facebook.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que si bien es "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas", no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del nuevo coronavirus.

En muchos casos, este tipo de remedios no son dañinos en sí mismos, siempre y cuando se sigan los consejos médicos basados en evidencia. Pero los abusos pueden tener consecuencias complejas.

El diario South China Morning Post publicó la historia de una mujer que tuvo que recibir tratamiento hospitalario porque su garganta se inflamó después de consumir 1,5 kg de ajo crudo.

Es sabido que, en general, que comer frutas y verduras y beber agua es bueno para mantenerse saludable. Sin embargo, no hay evidencia de que alimentos específicos ayuden a combatir este virus en particular.

El YouTuber Jordan Sather, que tiene miles de seguidores en diferentes plataformas, aseguró que un "suplemento mineral milagroso", llamado MMS, puede "eliminar" el coronavirus.

Contiene dióxido de cloro, un agente blanqueador.

Sather y otros promovieron la sustancia incluso antes del brote de coronavirus, y en enero tuiteó que "no solo el dióxido de cloro (también conocido como MMS) es un asesino eficaz de células cancerosas, sino que también puede eliminar el coronavirus".

Would you look at that.



Not only is chlorine dioxide (aka “MMS”) an effective cancer cell killer, it can wipe out coronavirus too.



No wonder YouTube has been censoring basically every single video where I discuss it over the last year.



Big Pharma wants you ignorant. https://t.co/7cqmyUxcXY