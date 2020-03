Coronavirus: cientos de italianos salen a cantar al unísono en los balcones para levantar la moral durante la cuarentena

BBC Mundo

14.03.2020

Cientos de personas en toda Italia han salido a cantar en sus balcones en un intento por levantar el ánimo en medio de la cuarentena.

Desde el martes, el gobierno implementó medidas de aislamiento en todo el país para tratar de frenar la propagación del coronavirus.

Las medidas implican la interrupción de la vida cotidiana. Las únicas tiendas abiertas son las de alimentos, bancos y farmacias.

La gente solo puede moverse por razones laborales, de salud, o por emergencias.

Con más de 1.250 muertes (hasta el 14 de marzo), Italia se ha convertido en el país con más víctimas fatales por covid-19 fuera de China.

También hay más de 17.600 casos confirmados.

Himno y temas populares

Videos que empezaron a circular por internet muestran a residentes asomados por ventanas y balcones, algunos acompañados por instrumentos, otros por ollas y sartenes, entonando el himno nacional y otras melodías.

El video de una usuaria de Twitter registró una de las canciones en varias armonías cantadas por los habitantes de la ciudad de Siena, en la Toscana.

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

Desde que aparecieron estas imágenes, muchos otros comenzaron a subir las de su ciudad.

Italy. People locked inside turn to their windows and balconies singing so everyone feels less lonely. Here is #Naples singing "Abbracciame" (Hug me). #Coronavirus #CoronavirusUSA pic.twitter.com/DHVPvxbB8d — Ryan Meilak (@rmeilak) March 13, 2020

Italy. People locked inside turn to their windows and balconies singing so everyone feels less lonely. Here is #Naples singing "Abbracciame" (Hug me). #Coronavirus #CoronavirusUSA pic.twitter.com/DHVPvxbB8d — Ryan Meilak (@rmeilak) March 13, 2020

En un gesto de solidaridad, muchas personas en China, donde se originó el brote, publicaron videos y mensajes de apoyo, instándolos a mantenerse fuertes y continuar luchando.

Según las autoridades italianas, el impacto de las restricciones en el número de casos podrá verse probablemente dentro de dos semanas.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.