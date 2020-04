Coronavirus en EE.UU. | Por qué la estrategia de California contra el coronavirus ha resultado tan eficaz y en qué se diferencia de la de Nueva York

BBC Mundo

16.04.2020

Desde la costa oeste, los californianos miran atónitos a Nueva York, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

La realidad en el este es muy diferente a la de un estado que, pese a ser el más poblado del país, es señalado como modelo de éxito en sus esfuerzos por aplanar la curva de contagio y prevenir muertes.

Hace casi un mes, los 40 millones de residentes de California, considerado como la quinta economía del mundo, escuchaban atónitos las palabras de su gobernador, Gavin Newsom, cuando estimaba que más de la mitad de la población se contagiaría si el territorio no ponía en práctica medidas estrictas de aislamiento.

“Si sacan sus cuentas en el estado de California, ese es un número especialmente alto”, dijo el pasado 19 de marzo.

En ese momento, California registraba menos de 1.000 casos confirmados y casi una veintena de muertes, y se convertía en el primer estado del país en implementar acciones tan drásticas para contener la pandemia.

Entonces, también era el tercer estado más golpeado por el virus, después de Washington y Nueva York.

Las autoridades ordenaron el cierre de los negocios no esenciales y de las escuelas, aunque algunas compañías e instituciones, como Netflix y la Universidad de California en Los Ángeles, ya habían enviado a un gran número de empleados a trabajar desde casa.

Nueva York puso en práctica medidas similares de aislamiento físico tres días después que California. Pero las realidades de ambos estados no podrían ser más diferentes y los expertos señalan que esa diferencia de días fue clave.

En California han muerto por covid-19 en dos meses y medio y desde que empezaron a registrarse los primeros casos un total de 821 personas, de acuerdo a cifras oficiales de este martes.

El estado de Nueva York ha registrado cifras similares de fallecimientos en tan solo un día.

Fuente: Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) con datos recopilados por covidtracking.com

Mientras los científicos y autoridades sanitarias todavía analizan las respuestas de cada gobierno local y qué pudo haber incidido en el impacto de la pandemia en unos sitios y en otros, expertos consultados por BBC Mundo arrojan algunas pistas sobre qué ha hecho bien California y cómo se compara con Nueva York.

Los investigadores coinciden en que haber implementado medidas tempranas de cuarentena y de aislamiento físico fueron el elemento clave del éxito de California.

“California asumió un rol de liderazgo antes que otros estados y estamos viendo efectos positivos de eso, particularmente en el área de la Bahía de San Francisco”, explica Art Reingold, profesor de epidemiología y director de la división de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California en Berkeley.

La ciudad de San Francisco, de menos de un millón de habitantes, registraba hasta el lunes 17 muertes.

“Estamos en el mejor escenario posible, lo que esperábamos que pasara, aunque planificamos para un escenario diferente”, dijo el viernes el doctor Mark Ghaly, responsable de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del estado.

“Esto es motivo de orgullo para los californianos”, dijo al explicar que la curva de contagios se estaba aplanando y que el número de hospitalizaciones avanzaba por debajo de lo anticipado para la fecha, aunque advirtió que esto podía empeorar si se “perdía el foco en las medidas de distanciamiento físico”.

California's curve is flattening. But that progress will only hold if we continue to STAY HOME and practice physical distancing.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/yaPJKZfvny