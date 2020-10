Coronavirus en la Casa Blanca: quiénes son las personas cercanas a Trump que se han contagiado de COVID-19

BBC Mundo

07.10.2020

Una de las grandes noticias de los últimos días ha sido el caso de contagio de covid-19 del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Un contagio que ocurrió a menos de un mes de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

Y lo que puso en evidencia el positivo de Trump, cuyos médicos reportaron que ya está libre de síntomas, fue el brote en el seno de la Casa Blanca, uno de los edificios más protegidos del mundo.

Así es que se confirmó que el nuevo coronavirus también había infectado a su esposa, la primera dama Melania Trump, y varios de sus ayudantes más cercanos.

Entre ellos están la secretaria de Prensa, Kayleigh Mcenany o, el más reciente, el consejero presidencial Stephen Miller.

En total, hasta este miércoles se había confirmado que 16 personas cercanas al presidente habían resultado contagiadas por el covid-19. ¿Quiénes son?

Los casos en la Casa Blanca

Los medios en Estados Unidos destacan que varios de los contagiados asistieron a la presentación de la nominada a ocupar un puesto en la Corte de Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett.

El acto, que encabezó Trump, tuvo lugar el pasado jueves 26 de septiembre y además de la primera dama, Melania Trump, también estuvieron los senadores republicanos Mike Lee y Thom Tillis.

Junto al caso de la secretaria de Prensa, Kayleigh McEnany, también se conoció que sus colaboradores Chad Gilmartin, Karoline Leavitt y Jalen Drummond habían dado positivo en las pruebas.

El evento de la presentación de Amy Coney Barrett como candidata a la Corte Suprema de Justicia fue un foco de infección.

También se conocieron los casos de la presidenta de la Convención Nacional Republicana (RNC, por sus siglas en inglés), Ronna McDaniel, del jefe de campaña de Donald Trump, Bill Stepien, y de la exconsejera Kellyanne Conway.

Asimismo, el pastor cristiano Greg Laurie, originario de California, también confirmó que se había contagiado.

Los casos más recientes

Los otros dos casos que levantaron revuelo y que se dieron a conocer más tarde fueron los de Stephen Miller, el hombre que escribe los discursos de Trump, y el almirante de la Guardia Costera, Charles Ray.

Miller, quien es uno de los hombres más cercanos a Trump y ha estado con él desde el inicio de su mandato, dijo que estaba en autoaislamiento después de "dar negativo todos los días" hasta el martes.

El asesor principal de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, dice que dio positivo por covid-19

El asesor había estado muy de cerca del presidente antes de que este último enfermara.

Asistieron juntos a una reunión el 27 de septiembre para preparar el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, y luego tomaron vuelos en el Air Force One, según informó el diario The New York Times.

Por su parte, el almirante Ray, quien es el segundo comandante de la Guardia Costera, señaló que solo ha tenido síntomas leves.

Varias agencias de noticias señalan que pudo haberse contagiado durante una reunión en la Casa Blanca hace 10 días. Lo preocupante de este caso es que Ray se ha reunido recientemente con los más altos oficiales de las fuerzas militares de EE.UU.

Especialmente con aquellos que hacen parte del grupo de consejeros que asesoran al presidente Trump en temas militares. La mayoría de ellos se encuentran en este momento en cuarentena.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=JGg3BXeb_Gc

https://www.youtube.com/watch?v=UA_FDmt3k90