Coronavirus: Qué es la hidroxicloroquina, la medicina que alaba Trump y que expertos advierten que requiere más investigación sobre su uso para el covid-19

BBC Mundo

23.03.2020

La palabra, aunque difícil de pronunciar, ha estado en la boca del presidente Donald Trump una y otra vez en los últimos días: hidroxicloroquina.

El mandatario de Estados Unidos considera este fármaco como uno de los medicamentos que pueden "cambiar el juego" en la lucha contra el avance del nuevo coronavirus en el cuerpo de sus víctimas.

"Se ve como algo muy alentador, con resultados iniciales muy, muy alentadores. Y podremos hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato", dijo en una rueda de prensa la semana pasada.

"Creo que podría ser un cambio de juego. Y tal vez no. Pero creo que podría ser, según lo que veo, podría ser un cambio de juego. Muy poderoso. Son muy poderosos", añadió.

El viernes volvió a insistir en su potencial y dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estaba haciendo pruebas. Y el sábado insistió a través de Twitter:

"La hidroxicloroquina y la azitromicina juntas pueden ser uno de los mayores cambios de juego en la historia de la medicina. La FDA ha movido montañas ¡gracias! Esperemos que ambos se pongan en uso inmediatamente. ¡Las personas están muriendo, muévanse rápidamente, y que dios bendiga a todos!", escribió.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....