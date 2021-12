COVID-19: Ómicron obliga a cancelar miles de vuelos en todo el mundo e impide las tradicionales reuniones familiares por Navidad

BBC Mundo

24.12.2021

Millones de personas se enfrentan a cancelaciones de vuelos y a más restricciones por COVID-19 debido al aumento de casos por la nueva variante ómicron del coronavirus.

Y al mismo tiempo que crecen nuevas medidas de seguridad. Italia, España y Grecia, por ejemplo, han recuperado la medida de hacer obligatorio el uso de mascarillas incluso en espacios abiertos.

La región de Cataluña, en el noreste de España, ha impuesto también una cuarentena nocturna y Países Bajos mantiene un cierre estricto.

A pesar de que Ómicron no es tan severa como otras variantes del coronavirus, los científicos están preocupados por el número de casos. Este jueves se registraron cifras récord en Reino Unido, Francia e Italia.

"Cuanto tenemos a millones y millones de personas enfermas al mismo tiempo, no es necesario que un gran porcentaje de esas personas colapse los hospitales", dijo la doctora Hallie Prescott, profesora de Medicina Interna de la Universidad de Michigan al diario The New York Times.

El principal experto estadounidense en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, alertó al comienzo de semana de que los viajes por Navidad aumentarían los contagios incluso entre la gente que está completamente vacunada.

Miles de vuelos en todo el mundo han sido cancelados, según la web FlightAware, por lo que se impedirán muchas reuniones familiares típicas de estas fechas.

Este viernes algunas aerolíneas de Estados Unidos dijeron que sufren falta de personal debido a los positivos entre la tripulación, lo que obliga a estas personas a estar aisladas.

United Airlines dijo que el creciente número de casos por ómicron tiene un "impacto directo en las tripulaciones de vuelo y en el personal que dirige las operaciones".

En Australia, también miles de viajes por las fiestas se vieron afectados: más de 100 vuelos domésticos de Sydney y Melbourne a otras ciudades fueron cancelados.

Un portavoz de la aerolínea Jetstar dijo que la compañía había redirigido a la mayoría de los viajeros afectados "para que puedan llegar a sus destinos a tiempo para Navidad". Al menos es la primera vez en dos años que los australianos pueden viajar entre estados en vacaciones.

Australia dijo que reducirá el tiempo entre la segunda vacuna y la dosis de refuerzo a cuatro meses e incluso lo hará a tres el mes próximo.

Corea del Sur, Tailandia y Reino Unido redujeron también a tres meses en diciembre esa ventana de tiempo.

Más restricciones

Muchos países europeos están preparando nuevas restricciones justo para después del periodo festivo. Alemania restringirá las reuniones privadas a un máximo de diez personas y cerrará los clubes a partir del 28 de diciembre. Los partidos de fútbol se jugarán a puerta cerrada.

Portugal ha ordenado a bares y clubes nocturnos cerrar a partir del 26 de diciembre y el trabajo remoto en casa será obligatorio desde esa fecha y hasta el 9 de enero.

Más de 5,3 millones de personas han muerto de covid en todo el mundo, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Ha habido más de 278 millones de casos confirmados.

En Belén, donde los cristianos creen que nació Jesús, habrá de nuevo una misa de medianoche a escala reducida, sin los miles de peregrinos que eran habituales antes de la pandemia.

Sin embargo, está previsto que el papa Francisco celebre la misa de Nochebuena y la bendición del Día de Navidad desde la basílica de San Pedro.