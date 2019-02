El “sorprendente” momento en el que Kim responde a un periodista extranjero y otras curiosidades de la cumbre

BBC Mundo

28.02.2019

El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Kim Jong Un en Vietnam ya rompió precedentes.

El mandatario de Estados Unidos y el líder norcoreano sostuvieron una reunión bilateral en Vietnam iniciada el miércoles para dialogar sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

Durante una aparición ante la prensa con Trump, Kim rompió sus propios protocolos y, según los analistas, por primera vez respondió a una pregunta hecha por un periodista extranjero.

Fue el reportero David Nakamura, del diario estadounidense The Washington Post, quien preguntó a través de una interprete si confiaba en llegar a algún acuerdo con Estados Unidos.

"Es demasiado pronto para decirlo, pero no diría que soy pesimista. Por lo que siento en este momento, tengo la sensación de que se obtendrán buenos resultados", respondió Kim.

No es la primera vez que un representante de la prensa trata de obtener una respuesta de Kim, pues en 2013 un reportero del británico Channel 4 News lanzó una pregunta.

Sin embargo, en esa ocasión el reportero no obtuvo ni una palabra del líder norcoreano

