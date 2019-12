El artista que se comió un plátano de US$120.000 expuesto por Maurizio Cattelan en el Art Basel de Miami

BBC Mundo

08.12.2019

Un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva.

En eso consiste la obra "Comedian" (comediante) del polémico artista italiano Maurizio Cattelan que puede visitarse estos días en Art Basel Miami (EE.UU.), una de las ferias de arte contemporáneo más grandes del mundo.

Su precio: US$120.000.

La obra "ofrece una visión de cómo asignamos valor y qué tipo de objetos valoramos", dijo la galería Perrotin el miércoles en su presentación.

Es la primera contribución de Cattelan a una feria de arte en 15 años.

La obra llamó la atención de los visitantes e incluso de tres compradores que decidieron adquirir esta pieza de "edición limitada" que acumula selfies y críticas a partes iguales.

