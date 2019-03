El club de ciclistas de la industria del porno al que le prohíben rodar por culpa de su nombre

BBC Mundo

07.03.2019

Los une la pasión por la bicicleta y en los últimos años su presencia ha sobresalido dentro del pelotón en las pruebas más populares del ciclismo aficionado en Reino Unido.

Pero el equipo Porn Pedallers Cycling Club ya no podrá seguir rodando por una decisión de la Federación Británica de Ciclismo, British Cycling, que el pasado martes revocó su licencia del organismo.

El club cuenta con más de 100 integrantes entre actores, productores y distribuidores de la industria del entretenimiento para adultos.

Formado por ciclistas que trabajan en la industria del porno y del entretenimiento para adultos, el PPCC lamentó la que interpreta como una medida discriminatoria.

"El ciclismo es para todos, excepto para personas como nosotros", dijo en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde informó sobre la posición oficial de la federación.

BREAKING NEWS: Cycling is for everyone. Except people like us @pornpedallers. Today @BritishCycling revoked our club affiliation because PPCC breaches @UCI_cycling regulation 1.1.089. We're just a cycling club, riding for fun & raising money for @THTorguk. Is this justified?👍👎 pic.twitter.com/dBAqWpOFFx