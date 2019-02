El "error" de Google al no mencionar que sus dispositivos Nest contienen micrófonos

BBC Mundo

22.02.2019

Google cometió un "error".

Esa es la postura de la compañía frente a un escándalo que se ha desatado luego de que se supiera que sus dispositivos Nest Guard, un sistema de seguridad doméstica que salió al mercado en 2017, contienen un micrófono.

Nest Guard incluye una alarma, un teclado y un sensor de movimiento. Pero a pesar de haber salido al mercado hace más de un año, la palabra "micrófono" no se añadió a las especificaciones del producto hasta el mes pasado.

El cambió coincidió con el anuncio de Google a principios de febrero de que a partir de ahora sus sistemas Nest podrán usarse con el asistente de voz Google Assistant gracias a una actualización de software.

En Twitter, algunos usuarios de la marca se mostraron preocupados.

Business Insider fue el primer medio en informar sobre el suceso.

En respuesta a las críticas, Google dijo lo siguiente este martes: "Nunca se pretendió que el micrófono en el dispositivo fuese un secreto y debería haber estado en las especificaciones técnicas del mismo. Fue un error de nuestra parte", dijo la compañía.

Y agregó: "El micrófono nunca ha sido activado y solo puede hacerse cuando los usuarios permiten específicamente esa opción".

"Los sistemas de seguridad suelen usar micrófonos para proporcionar opciones que dependen de la detección del sonido. Incluimos el micrófono en el dispositivo para poder ofrecer funciones adicionales a nuestros usuarios en el futuro, como la capacidad de detectar un vidrio roto".

El mea culpa de la firma tecnológica ha sido aceptado y tomado por bueno por muchos analistas y observadores de la compañía, pero algunos dicen que, pese a todo, plantea importantes preocupaciones de seguridad.

"Este es el tipo de cosas que me hacen sentir paranoico sobre los dispositivos inteligentes para el hogar", comentó Nick Heer, autor del blog tecnológico Pixel Envy.

"Si yo tuviera uno de estos dispositivos y descubriera que la compañía publicitaria más importante del mundo escondió un micrófono en mi hogar durante un año, estaría furioso".

El periodista del New York Times Tom Zeller dijo en Twitter lo siguiente: "Si los dispositivos Nest de Google realmente tuvieron micrófonos secretos que se escondieron de los consumidores, a éstos se les debería perdonar si ahora no confían en la empresa".

If @Google's @Nest Secure devices really had secret microphones that they hid from consumers, those consumers should probably be forgiven if they don't trust the company's after-the-fact promises that it never spied on them. #DontBeEvil https://t.co/sZsFC31zdV via @csoonline