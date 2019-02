El escándalo de pedofilia que afecta a YouTube tras la denuncia de Matt Watson y por el que grandes marcas están retirando su publicidad de la plataforma

BBC Mundo

22.02.2019

"YouTube está facilitando la explotación sexual de niños. Y está siendo monetizada".

Esa es la frase que titula el video del youtuber Matt Watson (también conocido como MattsWhatItIs), quien muestra su indignación tras haber descubierto "una red de pedofilia en YouTube".

"Las recomendaciones del algoritmo de YouTube están facilitando a los pedófilos la capacidad de conectarse entre sí, intercambiar información y poner enlaces en los comentarios", dijo Watson en un video de más de 20 minutos publicado el pasado domingo que acumula cerca de dos millones y medio de visitas.

Watson explica que solamente le hicieron falta dos clics para acceder a contenido publicado por pedófilos y que la plataforma recomienda videos similares de manera automática, de forma que con pocos clics la columna de recomendaciones (a la derecha) se llena de videos con menores.

Además, según el youtuber la plataforma es utilizada por pedófilos para intercambiar contenido de menores y contactos.

También aclara que aunque algunos internautas ya advirtieron sobre este problema. Y dijo que tiene pruebas de que esos videos están siendo monetizados.

"Esto está mal, hay que hacer algo. Ellos lo saben. Y me repugna que nadie haga nada", dijo el creador de contenido californiano.

A continuación, reveló lo fácil que le resultó encontrar videos de contenido sexual con menores de edad que todavía siguen publicados en YouTube.

Son videos aparentemente inocente de niñas probándose bikinis, jugando o haciendo estiramientos, pero en los comentarios se pueden leer las reacciones de pedófilos buscando interacción con los menores o señalando partes del video que encuentran sexualmente sugerentes, así como enlaces que dirigen a contenido pornográfico.

Algunos de esos videos tienen millones de visualizaciones.

Watson pidió a sus espectadores que se pongan en contacto con las marcas que aparecen en los anuncios de esos videos para advertirles que están apoyando indirectamente una red de pedofilia.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Algunas compañías como Disney, Nestlé, Purina, McDonalds, Canada Goose, Epic Games y Fortnite dijeron este miércoles que retiran su publicidad de la plataforma de videos de Google a raíz del escándalo.

. @Purina did you know you are sponsoring child pornography? #YouTubeWakeup https://t.co/ypXIgnnRb3

Otras empresas, como Grammarly, dijeron que están en conversaciones con la plataforma para tratar de resolver el problema antes de cancelar del todo sus inversiones publicitarias.

"Cuando supimos sobre este asunto, nos quedamos -y todavía estamos- totalmente horrorizados, y contactamos a YouTube para que lo rectifique inmediatamente", declaró Senka Hadzimuratovic, vocera de Grammarly, una herramienta de gramática en línea.

"Cualquier contenido, incluidos los comentarios, que ponga en peligro a los menores es abominable y tenemos políticas claras en YouTube que lo prohíben", le dijo a BBC Mundo un vocero de YouTube.

"Hemos tomado acciones inmediatas borrando cuentas y canales, denunciando la actividad ilegal a las autoridades y deshabilitando los comentarios en decenas de millones de videos que contienen imágenes de menores".

"Hay más por hacer, y continuamos trabajando para mejorar y detectar este tipo de abusos más rápidamente".

Este portavoz también le dijo a BBC Mundo que la compañía está tomando acciones más drásticas y "agresivas" de las que ha implementado hasta ahora para abordar mejor la gestión del contenido inapropiado y que ha eliminado más de 400 canales, algo que también ha expresado públicamente.

UPDATE: @YouTube @YTCreators left a comment and provided an update on what they’ve done to combat horrible people on the site in the last 48 hours.



TLDR: Disabled comments on tens of millions of videos. Terminated over 400 channels. Reported illegal comments to law enforcement. pic.twitter.com/zFHFfkX9FD