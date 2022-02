El espectacular salto cuádruple que hizo por primera vez una patinadora en Juegos Olímpicos

BBC Mundo

07.02.2022

Fue un salto nunca antes ejecutado por una patinadora en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La rusa Kamila Valieva, de 15 años, se convirtió este lunes en la primera en lograr un salto cuádruple (o quad, en inglés), dando una muestra más de por qué es una de las estrellas a seguir en Beijing 2022.

El salto lo hizo al competir en la prueba por equipos bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso.

El conjunto ya había asegurado la medalla de oro, por delante de Estados Unidos y Japón, por lo que sin mucho que arriesgar, Valieva realizó un espectacular cuádruple al comienzo de su actuación en el patinaje libre.

Reuters/ Los cuatro giros fueron perfectamente ejecutados por Valieva.

Como alguien que ha establecido récords casi todas las veces que ha competido desde que hizo su debut sénior hace 6 meses, no fue una sorpresa que consiguiera un segundo quad en la misma rutina.

Esta compleja ejecución, en la cual el patinador hace cuatro rotaciones del cuerpo en el aire, todavía es rara en el patinaje artístico femenino, aunque Valieva las ha estado realizando regularmente en competencias esta temporada.

Getty Images/ El cuádruple requiere gran velocidad y un aterrizaje perfecto.

A pesar de que más tarde se cayó en un intento de un tercer quad, la actuación del lunes anotó 30 puntos más que la patinadora que quedó en segundo lugar, Kaori Sakamoto.

