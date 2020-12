El hombre que descubrió que una foto suya de niño se convirtió en un meme viral

BBC Mundo

11.12.2020

Adrian Smith se quedó impactado cuando se encontró con que una foto suya cuando tenía 8 años se había convertido en un meme.

Se topó con la foto en Instagram, pero había llegado de un blog albergado en la plataforma de microblogs Tumblr, donde su imagen se había usado como si fuese la del hijastro adolescente de alguien en la cuenta "Teenage stepdad" (Padrastro Adolescente, en español).

Según cuenta, le hizo gracia, pero admite que de niño lo hubiera encontrado "confuso y triste".

El descubrimiento del señor Smith se ha vuelto ahora más viral que el propio meme.

Ha estado en contacto con la persona que lo creó, y se declara contento de que no se haya usado con mala intención.

"Padrastro Adolescente" ofreció eliminar el personaje que había creado con su imagen, pero a Smith le parece bien que siga usando su imagen de la infancia si lo desea.

El personaje asociado a la foto no era parte de él, asegura Smith.

"Pude ignorarlo, pude volverme loco o pude aceptarlo y convertirlo en parte de mi historia, y dejarlo como ejemplo del caos aleatorio que sucede con las cosas que ponemos en internet", afirma Smith.

Smith, que vive en Carolina del Norte, había subido la imagen en 2007 a un blog en el que la gente compartía fotos de la escuela con un fondo de rayos láser. Su foto había sido tomada en 1992.

Dice que recuerda haber quedado muy orgulloso de la fotografía y se muestra satisfecho de que ve en ella el "poder en bruto" de un niño de 8 años.

"Mi sonrisa en la foto es de pura satisfacción", asegura.

"Para siempre"

Smith es hoy padre de hijos muy pequeños, y dice que aún pasará algún tiempo antes de que entiendan lo que es un meme, pero no va a desanimarlos si quieren compartir sus vidas en internet.

"La lección es que lo que subes a la red puede durar para siempre y acabar tomando vida propia, pero también que internet no te define; eso no tienes por qué ser tu", expresa.

"Descubre quién eres primero, y si lo que hay ahí encaja con cómo quieres definirte, entonces úsalo para eso, y si no, no lo uses".

El Smith adulto hizo carrera como entomólogo y difunde sus conocimientos sobre el mundo de los insectos en YouTube. Cree que su alter ego digital vería con buenos ojos a alguien que "pone videos sobre bichos" en la red.

