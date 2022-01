El inédito bloqueo en el norte de Chile en protesta contra la inseguridad y la crisis migratoria

BBC Mundo

31.01.2022

La ciudad de Iquique, en el norte de Chile, amaneció este lunes 31 de enero completamente bloqueada.

Una veintena de camioneros obstruyeron el acceso a la capital de la región de Tarapacá -ubicada a 1.800 kilómetros de Santiago- en protesta por el aumento de la "delincuencia y de la inseguridad social" que afecta a la zona, y la crisis migratoria.

La acción se enmarca dentro de un paro regional al cual adhirieron diversos gremios, entre ellos, taxistas y trabajadores portuarios y del comercio.

El aeropuerto de Iquique tampoco estaba operativo, obligando a las líneas aéreas a cancelar todos los vuelos.

Los camioneros cortaron el acceso a Iquique con neumáticos en llamas

En las calles de la ciudad, cientos de manifestantes ondeaban banderas negras y sostenían pancartas con mensajes como "no más violencia" y "esto no da más", entre otros.

El paro regional fue precedido por una protesta en la cual participaron más de 4.000 personas este domingo 30 de enero.

Incoluyendo gritos xenófobos, un grupo de manifestantes destruyó algunos de los campamentos improvisados de inmigrantes en la vía pública, mientras que un extranjero fue golpeado al increpar a la multitud.

Las movilizaciones se produjeron luego de que la semana pasada se registrara una agresión a la policía de la ciudad por parte de cuatro venezolanos. El video fue ampliamente compartido en redes sociales.

"La inseguridad que hoy estamos viviendo no tiene precedentes", le dice a BBC Mundo Christian Molina, un taxista que trabaja en Iquique hace más de 35 años y que adhirió al paro regional.

"Me siento vulnerable. Tengo que estar todo el día con los vidrios arriba y los seguros puestos. Al llegar a mi casa, tengo que mirar para todos lados para que no me asalten", agrega.

Los manifestantes mostraron pancartas contra la inmigración

Según datos de la Fiscalía de Tarapacá, los homicidios aumentaron 183% en 2021 en la región, el tráfico de drogas 42%, el tráfico de migrantes 501%, y los robos con violencia e intimidación 18%.

Al paro de este lunes también se sumaron inmigrantes que viven y trabajan en Chile.

"No somos indiferentes a esta situación, la verdad es que nos perjudica a todos", decía un boliviano a radio Cooperativa.

Los inmigrantes afectados por las protestas

José Tomás Vicuña, ex director del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que el actual bloqueo de la ciudad es "por el abandono del Estado, no por la migración".

"Que no le confundan. Fue el abandono del Estado y las malas políticas migratorias las que llevaron a estas consecuencias", indicó a través de su cuenta de Twitter.

La mayoría de los inmigrantes en la región son ciudadanos venezolanos en condiciones de pobreza extrema que han huído de la crisis política y social en su país y han buscado refugio en distintos países latinoamericanos.

Muchos de ellos llegan al norte de Chile tras cruzar ilegalmente la frontera desde Perú o Bolivia después de una larga travesía por Sudamérica y terminan viviendo en carpas y campamentos improvisados en las calles, plazas y playas de la ciudad.

"Hay que distinguir la crisis humanitaria de la delincuencia. Son temas diferentes que no deben asociarse porque eso solo genera xenofobia", dice Caterine Galaz, académica de la Universidad de Chile especializada en temas migratorios, en diálogo con BBC Mundo.

"No hay que generalizar el comportamiento de algunas personas a toda la comunidad de migrantes", agrega.

La "triple crisis"

El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, anunció que se trasladará mañana martes a la región para monitorear la crisis e insistió en que el gobierno continuará con su política de expulsión de extranjeros.

"Vamos a expulsar judicialmente a personas que han tenido delitos por microtráfico o tráfico de droga, y también vamos a expulsar judicialmente a aquellas personas que hayan ingresado por paso clandestino y que hayan cometido un delito adicional", indicó.

De acuerdo con distintos gremios y autoridades, esta zona del norte de Chile vive hoy una "triple crisis": sanitaria, ante el aumento de los casos de covid-19; de inseguridad y migratoria.

Esta última se da principalmente por la llegada masiva de personas indocumentadas que vienen desde la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia.

Chile ha vivido un fuerte incremento migratorio en la última década: pasó de tener unos 305.000 (1,8% de la población total) de habitantes extranjeros en 2010 a casi 1,5 millones (7,5% de la población) en 2020, de acuerdo con la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Una parte importante de ese incremento corresponde a la comunidad de venezolanos que pasó de 8.000 personas en 2012 a 500.000 en 2020, convirtiéndose en el mayor grupo de extranjeros residentes en Chile.

Los manifestantes destruyeron campamentos improvisados de inmigrantes durante la protesta

Aunque muchos de ellos llegan buscando una nueva vida, ante la imposibilidad de regularizar su situación, terminan viviendo en campamentos improvisados en las calles.

Según las autoridades locales, hoy el ingreso de personas indocumentadas por el norte está "fuera de control".

"Entra y sale quien quiere. Eso no puede ser (...) No hay una política clara sobre qué se va a hacer con este descontrol total en la frontera", señaló el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, a Radio ADN.

En septiembre del 2021, la capital de la Región de Tarapacá ya fue escenario de una protesta violenta en que enseres de inmigrantes irregulares fueron quemados.

El ataque fue calificado de xenófobo y generó el rechazo amplio de numerosas personas y organizaciones en Chile, así como del gobierno central.

