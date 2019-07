El misterioso asesinato de una pareja en una popular zona turística de Canadá

BBC Mundo

23.07.2019

Primero fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos jóvenes viajeros. Después desaparecieron dos adolescentes. Y luego se produjo el hallazgo de un tercer cadáver.

La policía en Canadá está investigando una serie de incidentes en la provincia dela Columbia Británica (oeste del país) que comenzaron con el asesinato de dos turistas que viajaban por esa región la semana pasada y que consideran que podrían estar conectados.

La estadounidense Chynna Deese, de 24 años, y el australiano Lucas Fowler, de 23, murieron a tiros cuando estaban disfrutando de un viaje de dos semanas por Canadá, país donde Fowler trabajaba.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados al costado de una carretera a 20 km al sur de Liard Hot Springs, un enclave turístico muy popular.

La policía cree que su asesinato ocurrió entre las 16:00 hora local (23:00 GMT) del 14 de julio y las 07:00 de la mañana siguiente y que puede tener alguna conexión con otros incidentes en el lugar.

A la policía le tomó tres días identificar a la pareja hallada sin vida y continúan investigando la causa de lo ocurrido.

Las autoridades encontraron una camioneta Chevrolet de 1986 cerca de los cuerpos y algunos testigos dijeron a los medios de comunicación que habían visto a la pareja a un costado de la carretera junto al vehículo después de que éste sufriera una avería.

Este lunes, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) publicó un boceto del rostro de un hombre que podría aportar información, si bien no es considerado sospechoso.

Al parecer, algunos testigos lo vieron hablando con Fowler cerca de donde fueron encontrados más tarde.

