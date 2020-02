El nuevo filtro de Twitter que borra fotos de hombres desnudos

BBC Mundo

17.02.2020

Un nuevo filtro para redes sociales que puede detectar y borrar fotografías no solicitadas de hombres desnudos ya está disponible en Twitter.

El plug-in, llamado Safe DM, bloquea y borra imágenes de penes que son enviadas por mensaje directo.

Su desarrolladora, Kelsey Bressler, tuvo la idea después de recibir una imagen no deseada de un hombre desnudo.

Bressler afirma que las compañías de las redes sociales podrían hacer más esfuerzos para proteger a los usuarios del exhibicionismo cibernético.

Según la diseñadora, ahora está en conversaciones con otras plataformas importantes para que el Safe DM esté también disponible en ellas.

"Nos gustaría lanzarlo en otras plataformas de redes sociales y estamos discutiendo qué pasos seguir ahora", le dijo Bressler a la BBC.

Give your friends the gift of dick-free DMs this Valentine's Day. RT to let them know they can sign up for Safe DM!! https://t.co/4RM1TaUh9Z @showYoDiq #dontBeAdick pic.twitter.com/ei5gT2nCsL

El filtro fue lanzado el 14 de febrero en Twitter con un mensaje que decía: "Dale a tus amigos el regalo de DMs sin penes este día de San Valentín".

Para desarrollar esta inteligencia artificial, Bressler le solicitó al público en septiembre que le enviara fotografías de penes.

"Estoy probando un filtro que está en desarrollo que automáticamente detectará imágenes de penes en DM y se encargará de ellos en nombre del usuario (borra, borra&bloquea)", escribió en Twitter.

Bressler indicó que "no era una broma", que estaba realizando la prueba "para la ciencia" y que "por favor" solo enviaran "imágenes consensuadas de penes humanos".

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .



This is not a joke.



I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).



18+ , consensual, human dicks only please.