El peludo "ladrón" de juguetes de Navidad capturado por la policía en Estados Unidos

BBC Mundo

22.12.2019

La policía resolvió el misterio y capturó al "ladrón" de juguetes, uno de cuatro patas.

Los agentes en la ciudad de Franklin, al suroeste de Boston, Massachusetts, estaban desconcertados por la desaparición de juguetes que estaban recolectando en la oficina para darlos a una institución de caridad, la Fundación Santa.

La organización dona regalos a las familias necesitadas durante Navidad.

Mientras los juguetes seguían desapareciendo, las investigaciones llevaron a ubicar a un sospechoso, que increíblemente era uno de los suyos.

Ben Franklin, el perro de terapia del Departamento de Policía, fuera atrapado con las manos en la masa.

