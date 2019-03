El truco matemático para hacer cálculos más fácilmente que se hizo viral y que nadie nos enseñó en la escuela

BBC Mundo

12.03.2019

¿Tú también sales corriendo a por la calculadora cada vez que tienes que calcular un porcentaje?

Pues el redactor publicitario Ben Stephens publicó en Twitter un truco que desearás haber conocido toda la vida.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.