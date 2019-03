El vuelo de British Airways que aterrizó en Escocia en lugar de en Alemania por error

BBC Mundo

26.03.2019

Cuando oyeron el mensaje de "bienvenidos a Edimburgo", los pasajeros de un vuelo de British Airways no se lo podían creer.

Y no era para menos. Este lunes se montaron en un avión con destino a Düsseldorf, Alemania, y en su lugar acabaron... en la capital de Escocia.

¿Cómo fue posible confundir dos ciudades a más de 1.200 km de distancia?

La aerolínea explicó que la documentación del vuelo fue enviada incorrectamente y que está trabajando con WDL Aviation, la compañía que operó el vuelo, para descubrir por qué utilizó un plan de vuelo equivocado.

"Nos disculpamos con los clientes por esta interrupción en su viaje y nos comunicaremos con todos ellos individualmente", dijo British Airways en un comunicado.

El vuelo, con origen en Londres, aterrizó finalmente en Alemania tras la "inesperada escala" en la ciudad escocesa.

En su último vuelo del domingo, el avión voló a Edimburgo y regresó a Londres. Según British Airways, parece que alguien en WDL Aviation repitió erróneamente el mismo plan de vuelo el día siguiente.

Cuando la tripulación llegó al aeropuerto de London City este lunes, se cree que vieron "Edimburgo" en el plan de vuelo del día anterior y siguieron la misma ruta pensando que era la correcta.

La firma alemana WDL Aviation dijo que estaba "trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para investigar cómo pudo ocurrir esta desafortunada confusión de los horarios de vuelo".

"En ningún momento se vio comprometida la seguridad de los pasajeros. Llevamos a los pasajeros en el vuelo con el número BA3271 a Düsseldorf después de realizar la parada involuntaria en Edimburgo", aseguró.

British Airways no quiso confirmar cuántos pasajeros se vieron afectados por el error.

Tampoco se sabe por qué la tripulación no anunció por el micrófono el destino del vuelo antes de despegar, lo que sin duda habría ahorrado muchos inconvenientes.

Sophie Cooke, una consultora de administración de 24 años, viaja cada semana de Londres a Düsseldorf por su trabajo y se encontraba en este desafortunado vuelo.

La joven dijo que cuando el piloto anunció que el avión estaba a punto de aterrizar en Edimburgo, todos pensaron que se trataba de una broma. Incluso le preguntó a la tripulación si aquello iba en serio.

Después, el piloto pidió a los pasajeros que levantaran la mano si querían ir a Düsseldorf. Todos lo hicieron.

"El piloto dijo que no tenía idea de cómo había sucedido. Dijo que nunca había pasado antes y que la tripulación estaba tratando de averiguar qué podíamos hacer".

Sophie dijo que el avión permaneció en la pista de Edimburgo durante dos horas y media antes de volar finalmente a Düsseldorf.

"Fue algo muy frustrante. Los baños estaban bloqueados y se quedaron sin comida. El ambiente era muy sofocante", dijo.

Algunos de los pasajeros se quejaron del error en Twitter, mientras que otros usuarios (como era de esperar) comenzaron a bromear con el incidente.

@British_Airways can you please explain how can my morning flight taking off from LCY to Dusseldorf land in Edinburgh ? While an interesting concept, I don't think anyone on board has signed up for this mystery travel lottery... #BA3271 #frequenttravel #britishairways