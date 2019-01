En fotos: las espectaculares imágenes de cómo una tormenta de arena convirtió El Cairo en naranja

BBC Mundo

17.01.2019

Una nube anaranjada ha cubierto la capital de Egipto, El Cairo, donde sus habitantes han tenido que buscar refugio en edificios para evitar los fuertes vientos que transportan el polvo.

Varios puertos han sido cerrados y las autoridades en el aeropuerto de la ciudad indicaron que la tormenta de arena ha provocado retrasos en algunos vuelos.

El ministerio de la Salud le recomendó a la población con problemas respiratorios que eviten salir de sus casas hasta que la tormenta del miércoles pase.

Algunos habitantes compartieron imágenes de la ciudad en sus redes sociales:

Downtown #Cairo from the #sandstorm two hours ago... pic.twitter.com/prosL4y0W1