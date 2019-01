Encuentran viva a Jayme Closs, la niña de 13 años que desapareció misteriosamente hace 3 meses después de que asesinaran a sus padres

BBC Mundo

11.01.2019

Jayme Closs había sido secuestrada.

Su paradero fue un misterio durante casi tres meses, desde que desapareció en octubre pasado luego de que sus padres fueran asesinados en su casa de Wisconsin, Estados Unidos.

Desde entonces, saber dónde estaba la menor se volvió un dolor de cabeza para las autoridades locales.

Para muchos, ya estaba muerta. Pero la historia dio un giro de telenovela este jueves: el Departamento del Sheriff del Condado de Barron informó que la adolescente fue encontrada viva.

No se informó ningún otro detalle sobre el arresto del presunto secuestrador, de cómo lo encontraron o del estado de Jayme.

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor fue secuestrada el 15 de octubre antes del amanecer luego de que sus padres, James y Denise Closs, de 56 y 46 años, fueron asesinados a tiros en su casa en Barron.

La policía acudió a la casa luego de una extraña llamada al 911 desde el celular de Denise Closs en la que el operador del servicio de emergencia escuchó "muchos gritos", según reportó la cadena ABC.

Medios locales indican que el oficial intentó devolver la llamada, pero le fue imposible comunicarse.

#FBIMilwaukee needs your help, as the search continues to bring home 13 year old Jayme Closs, now missing & endangered after her parents were found dead in their home in Barron, WI early this week. Call the tip line 1-855-744-3879.#FindJayme pic.twitter.com/rNELlQKJb6