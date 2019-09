Estados Unidos vs Irán: lo que revela la foto "altamente confidencial" publicada por Trump sobre las capacidades de espionaje de su país

BBC Mundo

07.09.2019

Una imagen publicada por Donald Trump fue para muchos un trino más en su casi siempre polémica cuenta de Twitter.

Pero expertos en inteligencia advirtieron que se trata de una fotografía que puede revelar información secreta y no precisamente lo que aparece en la foto.

La imagen, tomada supuestamente por un satélite espía de Washington, según Trump muestra una plataforma de lanzamiento espacial en Irán.

Pero su alto grado de detalle hace pensar que la imagen se trata en realidad de un archivo clasificado "altamente confidencial", según expertos militares y en proliferación de armas nucleares.

Entonces, ¿cuál era la intención del presidente de EE.UU. al publicar una foto? ¿Fue un error del mandatario o se pude interpretar como un poderoso mensaje intencionado al resto del mundo?

La polémica foto vio la luz el pasado 30 de agosto.

Un día antes, medios estadounidenses se habían hecho eco de una explosión en Irán durante el lanzamiento de su satélite Nahid 1, que acumulaba ya dos intentos fallidos realizados a principios de año.

Pero antes de que Irán se pronunciara sobre esta noticia, el presidente estadounidense se adelantó para confirmar el supuesto lanzamiento y, de paso, descartar su vinculación con lo sucedido.

"Estados Unidos no estuvo involucrado en el catastrófico accidente durante los preparativos finales para el lanzamiento de Safir SLV en el Sitio Uno de lanzamientos de Semnán en Irán", tuiteó.

"Deseo a Irán los mejores deseos y buena suerte para descubrir lo que sucedió en el Sitio Uno", añadió Trump junto a la imagen que supuestamente muestra una explosión en una plataforma de lanzamiento espacial iraní.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

Horas después, Irán negó la noticia y mostró imágenes de su satélite, aún sin haber sido lanzado, en su Centro de Investigaciones Espaciales.

"Yo y Nahid 1 ahora mismo. Buenos días, Donald Trump", tuiteó con sorna el ministro iraní de Comunicaciones, Mohamad Yavad Azarí Yahromí, con un selfie junto al satélite.

El ministro afirmó "no tener idea" del origen de las declaraciones de Trump y aseguró que Nahid1 sería puesto en órbita a lo largo de este mes de septiembre.

EE.UU. mantiene que detrás de estos lanzamientos se esconde un plan de Teherán para desarrollar misiles balísticos con capacidad para llevar ojivas nucleares. Irán lo niega e insiste en que sus proyectos son civiles y no militares.

Pero el enésimo cruce de declaraciones entre Washington y Teherán no fue lo verdaderamente noticioso de este asunto.

El alto grado de detalle de la foto publicada por Trump dejó boquiabiertos a expertos, que concluyeron que la imagen no podía corresponder a un satélite comercial sino a un documento de información militar clasificada.

"Era tan cristalina y de tan alta resolución que no me creía que pudiera venir de un satélite", le dijo la subdirectora de la Red Nuclear Abierta de Viena, Melissa Hanham, a la radio estadounidense NPR.

Muchos analistas destacan que desconocían el nivel de precisión que podía captar el ejército estadounidense desde el aire, dado que imágenes de este tipo desclasificadas por presidentes en el pasado siempre fueron pixeladas para evitar desvelar demasiada información.

Pero con su tuit, precisamente, Trump parecía querer enviar un claro mensaje a Irán (y al mundo) sobre el extremo poder de vigilancia que tiene su país sobre los secretos del resto de países.

"Está diciendo que estamos vigilando atentamente y que estamos actuando con moderación, pero que si quisiéramos hacer más, podríamos hacerlo", le dijo a NPR Rebeccah Heinrich, experta en seguridad del Instituto Hudson de Pensilvania, EE.UU.

Otro experto con amplio conocimiento en satélites consultado por el mismo medio coincide en que lo que se desprende de la foto es la advertencia velada de Trump.

"Sí, hay claramente más detalles, pero no un montón de información útil más allá de la que dan las mejores imágenes comerciales", dijo esta fuente que prefirió no ser identificada.

Un grupo independiente de observadores de satélites afirma que logró descubrir cuál fue el responsable de tomar la imagen.

Lo lograron haciendo coincidir la oblicuidad de la plataforma de lanzamiento en la imagen tuiteada por Trump y analizando la posición de las sombras en la foto, entre otros elementos.

So the position of the satellite at 09:44:23 was taken, and in STK I let the viewq from the satellite point towards the launch platform. That yielded this. It is a very good match so there is no doubt in my mind that it is an image taken by USA 224. pic.twitter.com/R4XGdnzPis