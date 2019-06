Estrecho de Ormuz: por qué Trump detuvo a última hora los planes para atacar a Irán

BBC Mundo

21.06.2019

El ataque a Irán estaba listo, las armas "amartilladas y cargadas", pero el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio la orden de pararlo.

En un mensaje publicado en Twitter, el presidente confirmó lo que habían adelantado el diario The New York Times y la agencia AP: había ordenado atacar Irán pero se echó para atrás minutos antes de que se ejecutara.

El ataque iba a ser la respuesta al derribo de un dron espía, que según Teherán había violado su espacio aéreo pero EE.UU. asegura que estaba sobre aguas internacionales.

El mandatario reveló que la operación tenía tres objetivos definidos. De acuerdo con el NYT, estos incluían radares y baterías antiaéreas de Irán.

La hora del ataque había sido fijada para poco antes del amanecer del viernes (hora de Irán) para minimizar la cantidad de víctimas civiles o militares, según reportó el diario estadounidense.

Pero Trump decidió que no se hiciera.

¿Por qué? El mandatario estadounidense dijo que tomó la decisión para evitar la muerte de decenas de personas.

"Estábamos amartillados y cargados para tomar represalias en contra de Irán en tres lugares cuando pregunté que cuántas personas morirán: 150, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no es proporcional a haber derribado un dron no tripulado", escribió Trump en Twitter.

