Friends, The Reunion: qué se sabe del reencuentro de los protagonistas de la serie para la grabación del programa especial

BBC Mundo

12.04.2021

Han pasado casi 17 años desde que los seis amigos más famosos de la cultura pop estadounidense estuvieron juntos en un set de filmación.

Pero hace unos días volvieron a reunirse para grabar el programa especial The One With The Reunion.

El reencuentro de Friends contó con el elenco original de la serie: Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross).

La grabación de The Reunion originalmente estaba programada para agosto pasado, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

Aún no se ha anunciado una fecha de transmisión, pero se espera que se emita en los próximos meses a través de HBO Max, la plataforma en la que ahora puede verse la serie original.

Friends fue la comedia de situación más exitosa de la década de 1990 (se transmitió de 1994 a 2004) y ha encontrado una nueva generación de fanáticos (aunque también de críticos) gracias a las repeticiones en televisión y a los servicios de streaming como Netflix.

Los propios actores son también los productores ejecutivos de The Reunion, junto con los creadores de la serie, Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, con Ben Winston como director.

¿Por qué el reencuentro?

Los detalles del programa especial son un secreto, pero hay cosas que se saben sobre el esperado reencuentro.

La filmación del especial se llevó a cabo en el set original de la serie, elescenario 24, en las instalaciones de Warner Bros. en Burbank, California.

La nueva grabación se dio en el mismo lugar donde estaba el set original de la serie en California.

TMZ informó que si bien una audiencia en vivo participó en The Reunion, fueron "en su mayoría extras del sindicato de actores, con pruebas covid-19 hechas y contratados para el evento", pues la pandemia impidió la asistencia de los fans.

El set, que estuvo en parte al aire libre por los protocolos preventivos de la pandemia, incluyó la icónica fuente de agua en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la misma canción de The Rembrandts, I'll Be There For You.

Queda por ver cuántos otros viejos elementos de la serie aparecerán, pero las imágenes que circulan en las redes sociales parecen mostrar el muy querido ambiente del apartamento de Monica, incluido el sofá y el marco vacío en su puerta.

Chandler causando problemas (otra vez)

Chandler Bing era conocido por su ingenio fresco y seco, y así se vio a Matthew Perry el sábado cuando publicó, y luego eliminó, una foto de sí mismo en una silla de maquillaje, junto con el mensaje: "Segundos antes de comerse una brocha de maquillaje. Sin mencionar el reencuentro con mis Friends".

Vaya broma.

El actor ha sido uno de los que más ha hablado del reencuentro y fue el primero en confirmar que hubo un retraso del rodaje el año pasado.

También presentó una gama de productos basados en su personaje durante la pandemia, cuyos ingresos se destinarían a ayudar a los servicios sanitarios.

Un especial ¿sin guion?

Desde que HBO confirmó el programa especial, ha habido muchas especulaciones sobre hasta qué punto, si es que lo hacen, los actores retomarán sus papeles.

Hablando en el programa de Graham Nortonm de la BBC, David Schwimmer dio algún detalle.

"Seré yo mismo. Seré David", dijo Schwimmer sobre el especial que no tiene guion. "No estamos en el personaje... somos todos nosotros, la gente real".

Sin embargo, rápidamente agregó una advertencia críptica que sugiere lo contrario: "Pero hay una parte, no quiero revelarlo... donde todos leemos algo".

Si Rachel y Ross siguen juntos en el reencuentro es un misterio también.

Para ser justos, la claridad nunca fue el fuerte de Ross. El debate sobre si estaba dándose "un tiempo" con Rachel todavía continúa hasta el día de hoy.

Jennifer Aniston brindó más (o menos) claridad (o confusión) sobre el tema mientras hablaba con la revista Variety el año pasado.

"No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy", dijo. "Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. En realidad, no. Pero sí".

¿Quedó claro?

Aunque los detalles de la grabación aún no se han conocido, las publicaciones de la audiencia en las redes sociales sugieren que tuvieron un verdadero viaje de nostalgia.

Una publicación de un fan de Matthew Perry incluía una imagen de una bolsa de obsequios del Central Perk, la cafetería que el grupo solía visitar en la mayoría de los episodios.

