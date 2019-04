Galaxy Fold de Samsung: las duras críticas por problemas en la pantalla al celular flexible que cuesta US$2.000

BBC Mundo

18.04.2019

A principios de esta semana, Samsung envió su flamante Galaxy Fold, el primer dispositivo con pantalla plegable de la compañía surcoreana, a varios medios de comunicación, incluida la BBC.

Tal vez ahora desearía no haberlo hecho.

Las críticas son demoledoras.

Mark Gurman, de Bloomberg, escribió lo siguiente: "La pantalla de mi Galaxy Fold quedó completamente rota e inservible en solo dos días. Es difícil saber si este es un problema generalizado".

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw