Greta Thunberg versus Jair Bolsonaro: el presidente de Brasil insiste en atacar a la joven activista sueca

12.12.2019

"Mocosa" le dijo el martes. "Mocosa" le repitió este miércoles.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lleva dos días consecutivos descalificando a la joven ecologista sueca Greta Thunberg, quien este miércoles fue escogida como personalidad del año 2019 por la revista Time.

El martes, el mandatario había criticado a la joven sueca después de que ella dijera que las muertes de dos indígenas en la Amazonía brasileña, ocurridas el pasado fin de semana, estaban relacionadas con la defensa que los pueblos originarios hacen de esa región del planeta.

"Los indígenas están siendo asesinados literalmente por intentar proteger la selva de la deforestación ilegal. Una y otra vez. Es una vergüenza que el mundo permanezca callado sobre esto", escribió el domingo Thunberg, de 16 años de edad, en su cuenta de Twitter.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4