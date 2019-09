Huracán Dorian: la impactante imagen satelital que muestra una parte de la isla de Gran Bahama sumergida bajo el agua

BBC Mundo

Buena parte de Gran Bahama está sumergida bajo el agua.

Una de las islas más afectadas en las Bahamas por el devastador paso del huracán Dorian, muestra desde el aire un dramáticoo aspecto de desolación.

Los problemas para llegar a la isla, que continúa este martes soportando los fuertes vientos y lluvia provocados por el ciclón que la estado golpeando desde el pasado domingo, dificultan conocer el alcance real de su destrucción.

Pero una imagen satelital permite conocer el impactante grado de inundación sufrido por esta isla de menos de 1.400 km2, de los que se puede observar cómo buena parte han quedado sumergidos bajo el agua.

En la imagen, compartida por el fabricante de microsatélites finlandés Iceye, se ve cómo la zona que rodea a Freeport, la ciudad principal de la isla, fue la menos afectada.

Sin embargo, todo el norte de Gran Bahama quedó afectado por las inundaciones. De hecho, la subida del agua hace imposible visualizar la mayoría de la costa (marcada en la imagen con una línea amarilla).

Para tener una mejor percepción del grado de inundación, esta imagen de Google Maps muestra cómo era Gran Bahama antes del huracán Dorian:

Entre las zonas afectadas se encuentra el aeropuerto internacional de Gran Bahama, donde las inundaciones alcanzaron varios metros de altura.

Un video grabado por el parlamentario de Bahamas Iram Lewis muestra cómo este lunes las instalaciones del aeródromo estaban rodeadas de agua.

https://twitter.com/kionnemcghee/status/1168540276949954560

Mientras, los habitantes de la isla continúan haciendo llamadas de auxilio para ser rescatados, muchas de ellos a través de las redes sociales.

Varios usuarios publicaron en Twitter que una iglesia en Freeport que servía como refugio había perdido el techo, por lo que decenas de personas estaban en peligro.

La sala de emergencias del hospital Rand Memorial de Freeport también quedó inundada y obligó a evacuar los pacientes, publicó el medio Bahamas Press.

Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q