Huracán Dorian: las imágenes aéreas de la devastación que dejó la poderosa tormenta en Bahamas

BBC Mundo

04.09.2019

El paso del huracán Dorian ha causado graves inundaciones y destrucción en las Bahamas.

Las islas más afectadas por la poderosa tormenta son Ábaco y Gran Bahama.

Ábaco, con una población de cerca de 17.000 personas, se llevó la peor parte, al recibir a Dorian como huracán de categoría 5, el domingo.

Devastating — We're getting our first aerial views of the complete destruction of Abaco in the Bahamas following Hurricane #Dorian. https://t.co/JGHQzEvWdL pic.twitter.com/5TXoCJk9Zh — Parker Branton (@ParkerBranton) September 3, 2019

El primer balance de las autoridades calculaba los fallecidos en al menos cinco. Alrededor de 13.000 viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas.

El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Marvin Dames, reconoció el martes que la cifra de muertos aumentará y que habrá menores entre los fallecidos.

DEVASTATING AERIAL VIEWS | Listen as the person in the helicopter keeps repeating "gone" flying over the #Bahamas. https://t.co/Q1AgpJSgYt #hurricanedorian pic.twitter.com/dxCbuCsKHm — News 6 WKMG (@news6wkmg) September 3, 2019

Imágenes aéreas de Ábaco muestran una gran devastación: edificios rodeados de agua y que han perdido el techo, barcos y vehículos volcados, y árboles derribados.

El medio local The Bahamas Press dijo que toda la localidad de Marsh Harbour había quedado seriamente inundada.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, dijo el lunes que Ábaco había sufrido una devastación "sin precedentes" y calificó el huracán de "tragedia histórica".

El 60% de Gran Bahama bajo el agua

El lunes, Dorian se desplazó a Gran Bahama como huracán de categoría 4.

Para el martes ya se había degradado a categoría 2, pero esta isla y Ábaco seguían soportando fuertes lluvias, vientos y tormentas.

Aerial footage shows the devastating impact of Hurricane Dorian on The Bahamas, where the storm wreaked havoc for nearly two days, as it came to a virtual standstill over Grand Bahama. https://t.co/eGnmjWt0CI pic.twitter.com/6BokSswiTu — ABC News (@ABC) September 3, 2019

En Gran Bahama, el aeropuerto internacional y el hospital Rand Memorial de Freeport, la ciudad principal de la isla, quedaron severamente inundados, y los pacientes tuvieron que ser evacuados.

Una imagen satelital de Iceye, fabricante finlandesa de microsatélites, muestra que el 60% de la superficie de Gran Bahama quedó bajo el agua.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dijo que Ábaco puede requerir alimentos para 14.500 personas y Gran Bahama, para 45.700 personas, de acuerdo a la agencia Reuters.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sostiene que unas 62.000 personas en Ábaco y Gran Bahama necesitarán agua potable, ya que las inundaciones han contaminado el alcantarillado con agua salada, según EFE.

La tarde del martes, Dorian se desplazaba a 8 km/h hacia Florida, con vientos sostenidos de 175 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC), de EE.UU.

